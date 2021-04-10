明后年起小三小四生可修读高级马来文淡米尔文母语课 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 维林小学的母语课程纳入更多种创意教学方式，包括设计不同活动提高学生的参与度，以及把故事中提到的草木植物和乐器等物品带入教室让学生体验。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 小学三年级和四年级的学生，分别可从明年和后年起，修读高级马来文和淡米尔文，及早发挥语文潜能，培养对母语和族群文化的兴趣。教育部将分别在明年与后年正式推出小学三年级和四年级的高级马来与淡米尔文，除了更早发挥学生的语言潜能，也培养他们对母语和种族文化的兴趣。总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士昨天走访维林小学时公布此消息。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 教育部 母语 孟理齐 高级马来文 高级淡米尔文 小学 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在