明后年起小三小四生可修读高级马来文淡米尔文母语课

小学三年级和四年级的学生，分别可从明年和后年起，修读高级马来文和淡米尔文，及早发挥语文潜能，培养对母语和族群文化的兴趣。

教育部将分别在明年与后年正式推出小学三年级和四年级的高级马来与淡米尔文，除了更早发挥学生的语言潜能，也培养他们对母语和种族文化的兴趣。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士昨天走访维林小学时公布此消息。