企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在

根据2020年职位空缺报告，去年的职缺有45％是新创职位，比率高于之前两年，剩余则是填补空出来的职位。其中，资讯与通信业以及金融与保险服务业的新创职缺比率最高。

随着企业在冠病疫情期间重组与重新设计工作，加上政府大力支持企业转型与数码化，去年出现更高比率的新创职位，但员工技能与工作条件不匹配的问题依然存在。

根据昨天（4月9日）发布的2020年职位空缺报告，去年的职缺有45％是新创职位，比率高于之前两年，其余则是填补空出来的职位。

资讯与通信业以及金融与保险服务业的新创职缺比率最高。随着企业加速采纳数码科技，软件、网络与多媒体开发员、系统分析师，以及商业与行销员占了这两个行业新创职缺的38％。

在去年的新创职缺中，76％是固定职位。由于疫情期间检测与医疗保健的需求增加，在新创职缺当中，短期合约所占比率从前年的18％增至24％，以公共行政与教育业以及保健与社会服务业的职缺居多。

然而，劳资双方对技能与工作条件的要求无法达成一致，导致27％的职缺悬空六个月以上，比前年略低一个百分点。整体上，蓝领职缺较难填补。

白领职缺方面，企业认为难请人的原因包括求职者缺乏专业技能与工作经验，以及认为工资不够高。蓝领职缺难以填补则因为求职者不愿耗费体力、认为工资不够高，以及认为工作环境不理想。

共有1万4480家企业与机构参与调查，包括有至少25名员工的私人企业、政府部门、政府机构与国家机关，共雇用204万4500人。

显示企业未停滞不前 杨莉明乐观看待技能不匹配问题

人力部长杨莉明前天走访企业后接受媒体访问时说，企业创造新兴工作，需要稀缺技能，意味着业者求新求变，没有停滞不前，因此她乐观看待技能不匹配的问题。

她指出，政府可以通过高等学府培育未来人才，以配合部分需求，但更重要的是加强持续教育与培训框架，协助在职者抓住这些就业机会。

在长久以来面临人手短缺的餐饮业中，一些企业已经开始改变运作模式，在保住现有团队的情况下继续发展业务。

杨莉明造访的伊比利亚猪肉批发商Eurasia Global Food也经营自己的餐馆。公司总裁王世威说，公司三年前开始把备料的工作从餐馆内的厨房移到工厂，简化餐馆员工的工作。

他以日式炸猪排为例说，切割符合标准的里脊肉为相当困难的步骤，而这会交由工厂处理，餐馆员工只须把肉拿去炸就行了，这意味着任何一名餐馆员工都可以到厨房工作。

王世威说：“我们的餐馆基本上没有分客服或厨房工作，大家两边都会，只要他们学会处理员工班表，把工作做好，就很有机会升为店长。”

该公司的工厂也引进机器处理食材，以免员工过度操劳。在工厂处理炸猪排的施秀梅（61岁）工作八年，长年累月准备食材造成她手麻痹与肩膀痛。

她原本须把调好味的肉片过浆水，撒面包屑，再用手捏肉片，确保面包屑牢牢贴在肉片上。如今，过浆水与按压肉片的动作能以机器代劳。

施秀梅说：“捏肉片捏久了，手没力气，肉片也捏不好看。公司引进机器后，只要撒上面包屑，很简单也很轻松。”