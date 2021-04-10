前银行经理诈7客户骗200万元 赌多多马票

前银行客户经理沉迷万字票和多多，为赌本失信和欺骗客户的钱，他即便换了一家银行上班后，仍不放过以前的客户，三年来骗七名新旧客户共近200万元。

韩德隆（译音，34岁）遭逮捕后，被控94项失信、欺骗，以及转移赃款等罪名。他昨天（4月9日）承认其中27项罪名后，余项交由法官考虑。

法官表示需要时间考虑刑罚，将案件展期至5月21日下判。

《联合晚报》报道，庭上揭露，被告在2014年8月至2015年12月之间，是大华银行的客户经理，负责销售定期存款及信托等类型的金融产品。

他为了赌万字票和多多，从2015年2月开始挪用客户的钱。

被告在2015年12月辞去大华银行的工作后，到了华侨银行上班。他除了开始挪用华侨银行客户的钱以外，还骗以前在大华银行的客户自己还在大华银行上班，继续骗他们的钱。

为了圆谎，他还伪造大华银行的信件，骗这些前客户说他们的钱都已经交给了大华银行，但实际上都存到了他自己的银行账户中。

其中一名受害者发现被骗后，向警方报案。商业事务局在2017年4月11日展开调查，发现被告在三年内骗了两家银行七名客户共196万9000元。

主控官指出，被告至今只吐出了62万5000元，其中35万元还是用了一名受害客户的钱还给另一名受害者。

代表律师求情时说，被告是因为沉迷万字票和多多才会犯案，原本想用客户的钱“赚”更多的钱，结果全部输光，一错再错，踏上了不归路，如今已经悔不当初。

完整报道，请翻阅2021年4月10日的《联合晚报》。