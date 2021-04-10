本地出现“黑心”番石榴

继黑心凤梨风波之后，有顾客买到黑心番石榴，换新的番石榴还“中招”，超市最终退款处理。

台湾外销至我国的凤梨出现果肉褐化的现象引起热议，热心读者方振铭（67岁，自由业推拿师）联系《新明日报》申诉，早前在加冷一带的惹兰迪卡（Jalan Tiga）的职总平价超市购买了两盒番石榴，一盒里装有两颗番石榴，要价3.95元。

由于外表还有些青涩，触碰时又有点硬，方振铭没有立即切开食用，而是选择放在一旁等番石榴成熟后再吃。

但他对连日黑心凤梨报道感到不安，方振铭决定在周一（4月5日）切开买来的番石榴。他发现第一盒番石榴的中央呈褐色之后，把另一盒番石榴也切开，惊觉也是同样的品质。

方振铭当天随即拿着两盒番石榴返回超市，但早前已经丢失收据，职员只同意让他免费换取新的番石榴，不能退款。

隔日早晨，方振铭上班前想吃番石榴，怎料切开换回来的果实，竟发现还是黑心番石榴，无奈之下再度前往超市。

“我拿着收据到超市，职员这次帮我退款。这次台湾水果品质不太好。”

超市：对顾客表示歉意

职总平价超市发言人受询时对“黑心”番石榴表示知情，并对顾客不愉快的购买经验感到抱歉。

发言人说，目前的台湾番石榴是以少量分批运来，从而确保最佳新鲜期，他们正在密切留意此事。

发言人也透露，他们已进行额外的品质抽样检查，确保番石榴品质良好，足以上架售卖。

发言人指出，他们认真看待食品品质及安全的问题，并致力维持高水准的食品安全及品质。他们也有食品新鲜保证期（Freshness Guarantee）政策，顾客若购买品质不良的食品，可返回同间超市更换或退款。

完整报道，请翻阅2021年4月10日的《新明日报》。