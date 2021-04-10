5女佣忙拍TikTok 老幼雇主晾一旁

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来自 / 联合晚报

文 /
曾琬瑜 刘芸如

发布 / 2021年4月10日 2:58 PM

（左图）一名身穿蓝色睡衣的男童（右下角）独自在游乐设施的阶梯玩耍，没有大人看着，５个女佣则忙着跳舞拍视频。（右图）女佣全神贯注地跳舞，后面两名年迈的阿公则各自坐在运动区，被“晾在”一旁。（读者提供）
（左图）一名身穿蓝色睡衣的男童（右下角）独自在游乐设施的阶梯玩耍，没有大人看着，５个女佣则忙着跳舞拍视频。（右图）女佣全神贯注地跳舞，后面两名年迈的阿公则各自坐在运动区，被“晾在”一旁。（读者提供）

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武吉巴督出现一群年轻女佣，天天在组屋楼下相聚跳舞，有时还拍Tik Tok短视频，却把行动不便的老雇主“晾在”一旁，还让小雇主“自由活动”完全不照顾，老雇主尿急要上厕所也不准。

《联合晚报》读者拨通热线爆料，指一群为数约5人的女佣，每逢周一至周五早上，就集体推着坐轮椅的老雇主或年幼的小雇主，到武吉巴督25街第289C组屋楼下的游乐场聚会。这群女佣碰头后，就忙着自己享乐，完全把原来需要她们照看的老人小孩丢在一旁。

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