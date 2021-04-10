5女佣忙拍TikTok 老幼雇主晾一旁 订户 来自 / 联合晚报 文 / 曾琬瑜 刘芸如 发布 / 2021年4月10日 2:58 PM （左图）一名身穿蓝色睡衣的男童（右下角）独自在游乐设施的阶梯玩耍，没有大人看着，５个女佣则忙着跳舞拍视频。（右图）女佣全神贯注地跳舞，后面两名年迈的阿公则各自坐在运动区，被“晾在”一旁。（读者提供） 字体大小: 小 中 大 武吉巴督出现一群年轻女佣，天天在组屋楼下相聚跳舞，有时还拍Tik Tok短视频，却把行动不便的老雇主“晾在”一旁，还让小雇主“自由活动”完全不照顾，老雇主尿急要上厕所也不准。《联合晚报》读者拨通热线爆料，指一群为数约5人的女佣，每逢周一至周五早上，就集体推着坐轮椅的老雇主或年幼的小雇主，到武吉巴督25街第289C组屋楼下的游乐场聚会。这群女佣碰头后，就忙着自己享乐，完全把原来需要她们照看的老人小孩丢在一旁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 女佣 本地出现“黑心”番石榴 不满被令戴好口罩 咖啡摊主管爆粗食客报警