5女佣忙拍TikTok 老幼雇主晾一旁

武吉巴督出现一群年轻女佣，天天在组屋楼下相聚跳舞，有时还拍Tik Tok短视频，却把行动不便的老雇主“晾在”一旁，还让小雇主“自由活动”完全不照顾，老雇主尿急要上厕所也不准。

《联合晚报》读者拨通热线爆料，指一群为数约5人的女佣，每逢周一至周五早上，就集体推着坐轮椅的老雇主或年幼的小雇主，到武吉巴督25街第289C组屋楼下的游乐场聚会。这群女佣碰头后，就忙着自己享乐，完全把原来需要她们照看的老人小孩丢在一旁。