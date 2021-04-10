不满被令戴好口罩 咖啡摊主管爆粗食客报警

一家四口申诉咖啡摊主管未戴好口罩还不停咳嗽，当上前好言相劝时，对方不仅爆粗口，还扬言要叫帮派和警察来。咖啡摊主管受访时反指，双方积怨已久，被对方激怒才爆粗。

这起事件发生在3月28日下午1时30分左右，地点是裕廊东32街的第303座组屋底层的“金味”咖啡店。

住在附近的江伟杰（25岁，客服协调员）向《联合晚报》申诉，事发当天和妻子、女儿及岳父一同到咖啡店用餐时，发现咖啡店主管未戴好口罩，还不停咳嗽。

江伟杰声称1岁多的女儿就坐在一旁，他上前试图劝对方戴好口罩。“不料对方态度恶劣，突然对我破口大骂。”

江伟杰表示，对方还威胁要叫帮派来，之后又说要报警，然后便离开坐位走回自己的办公处，而江伟杰也追进去理论。根据江伟杰拍下的画面显示，两人在办公处前大吵，最终不欢而散。

《联合晚报》记者昨晚（4月9日）走访咖啡店，涉事主管陈云宝（49岁）受访时证实与江伟杰起争执，并解释说自己当时正在喝茶，但对方忽然上前 。

他说：“我当时就坐在外头喝茶，但他一上来就很不客气，然后又命令我戴好口罩。”

陈云宝表示自己曾和江伟杰有过争执，因此记得对方，并怀疑对方可能是故意找麻烦。

对于自己声称要叫人，他说那只是是气话，“对方走了又来，甚至冲进我的办公室里，对我指指点点，我这才气到爆粗口。”

由于不堪对方骚扰，陈云宝选择报警处理，但江伟杰在警方抵达前就已离去。警方受询时证实，接到相关的报案。

完整报道，请翻阅2021年4月10日的《联合晚报》。