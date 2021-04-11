用手机查看交易记录 86岁“科技达人”上课后得心应手

不论是登入银行手机应用查看交易记录，或使用智能手表接听电话等，这些日常生活中能够用到的数码技能，都难不倒86岁的“科技达人”曾英水。

曾英水退休后在新翔集团从事餐饮供应工作，但受冠病疫情影响，他去年4月起不得不暂停工作，一时之间不知道该怎么度过每一天。

一向勤于学习的他便开始搜索不同课程，甚至报读技能创前程的课程，学习如何修改数码照片和使用微软办公软件等，并从去年11月开始到住家附近的民众俱乐部参与数码乐龄计划。

他受访时说：“我年轻时没有机会参加这类课程，现在这些都是免费的，又能增长见闻，为什么不参加？我当时看到报纸和民众俱乐部张贴的海报后，就马上报名。”

曾英水几乎每周都会到民众俱乐部向数码大使黄俊杰（31岁）学习各种数码技能，其中包括下载银行的手机应用来查询存款和交易记录等。

他之前会使用电脑和密码生成器登入电子银行，或是到银行确认薪金和补助金等是否已存入户头，不过出门在外就比较不便，因此决定学习使用银行的手机应用，这样一来就可以随时随地查询所需的银行资料。

黄俊杰也教导他，若有人转账给他或完成交易时，可留意银行发出的短信通知，同时也向他讲解了一次性密码的用途和重要性。

掌握了这项技能，曾英水如今也能及时查询银行户头是否有不明交易。他透露，之前尝试在网上购物时曾不小心选了重复付费，结果发现户头的钱少了，才到银行处理这个问题。“我现在只须通过应用就能知道钱去了哪里，非常方便，也不用到银行排队，省时省力。”

与此同时，他也向数码大使学会查询其他顾客对产品的评论，以免在网购时遇到货不对办的情况。

年纪大吸收知识较慢 做笔记方便回家练习

数码大使讲解时，曾英水也会把所学的知识和步骤详细记录在一本笔记本上，方便他回家后继续练习。

他说：“我年纪大了，吸收知识的速度比较慢，做笔记能方便我在练习时参考，如果真的记不起来就只好再请问数码大使。”

有些年长者认为，学习数码技能并没有太大的用处，曾英水却认为，即使现实生活中这些技能派不上用场，学到的新知识也能成为聊天的话题，或成为一种消遣活动。

“我不想一天到晚在家浪费时间，毕竟政府也鼓励我们活到老，学到老。上完课后，我能回家教我的太太，也能和朋友一同讨论或互相学习，所以也不算白学了这些知识。”

学会电子付费 使用时不再“怦怦跳”

荣祥素食坊摊主吴秀娟学会使用手机完成电子付费后，如今会积极鼓励顾客也以这个方式付款，不仅方便也卫生。（王彦燕摄）

吴秀娟刚开始使用电子付费时，心会一直“怦怦跳”，深怕付费时按错数额，但如今她不仅能熟练地在小贩中心扫描付费，甚至会鼓励顾客勇敢尝试这个付费方式。

吴秀娟（60岁）和丈夫在阿裕尼2道第117座小贩中心经营荣祥素食坊已有10多年，并从2019年开通了电子付费选项。不过直到冠病疫情暴发后，电子付费的使用量才大大增加。

由于许多顾客更注重卫生而选择使用电子付费，吴秀娟的摊位在去年3月至5月间，电子付费交易量一天可达四五十个。但病毒阻断措施结束后，一些顾客也逐渐回到之前的付费习惯，因此她目前的电子付费交易量平均一天只有七八个。

吴秀娟指出，小贩中心去年12月进行例常清洗时，她便在芽笼东中心商贩联谊会的安排下，和其他摊贩一同上课学习数码技能。她除了学习使用电子付款应用，也了解到其他应用如PayLah!和Singpass等的用途。

她说：“我以前都不懂如何用电子付费，一拿出手机，心就会一直怦怦跳，但又担心学会的东西不用就会忘记，所以在小贩中心比较少人的时候尝试使用，现在都已经上手了。”

吴秀娟也透露，她有一名熟客是六七十岁的妇女，她每次光顾摊位时，都一定使用电子付费，这激励了吴秀娟也要勇于尝试。

“比我年长的顾客都学会，我还有什么理由不尝试！至少现在开始学也不算太晚，总比完全不学来得好。”

她指出，现在她会积极鼓励顾客使用电子付费，如果有年长者懂得扫码付款，她就会鼓励他们坐在摊位前的座位，慢慢通过手机付款，甚至提醒他们下次光顾时可带手机来尝试。若是还未学会使用的顾客，她也会介绍他们参与附近居委会的课程。

吴秀娟说：“学会电子付费后，我感到很开心，不用找钱算钱，真的方便很多。所以我希望其他摊贩和顾客都能尝试电子付费，大家才能一起从中受益。”

数码小贴士：新加坡数码转型社区援助站（SG Digital Community Hubs）是什么？

全岛各处约有55个社区援助站，设在民众俱乐部和公共图书馆等公共场所。

援助站的数码大使会根据定制课程内容，为有需要的民众提供一对一指导。

可学到的数码技能包括：使用不同手机应用，如电子付款、合力追踪和Singpass等、使用WhatsApp发短信，以及设立电邮账号等。

年长者和摊贩等可到资媒局网站，查询社区援助站所在地点和开放时间。

【本文由资讯通信媒体发展局呈献】