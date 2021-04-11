创新机构见习计划扩大至网安与软件产品开发领域 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年4月11日 5:00 AM 教育部长兼财政部第二部长黄循财（前排中）为新加坡创新机构主办的线上职业展开幕，参展的精深科技公司提供超过200份就业和实习机会。出席活动的包括新加坡创新机构首席执行官林睿（前排右）和主席杨颖仪（前排左）。（新加坡创新机构提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡创新机构推出的见习计划Power X今年将扩大至网络安全，以及软件与产品开发的培训，为精深科技领域培养更多专才。这是新加坡创新机构（SGInnovate）继去年为培养机器人工程专才推出见习计划后，增添的两个选项。为期12个月的全职见习计划获得国立研究基金会的支持。见习生的培训费用获全额资助，他们每个月能获得多达4000元的薪金。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 见习计划 精深科技 新加坡创新机构 律所加快步伐投入ESG服务 国际无划一标准 遵守ESG成挑战