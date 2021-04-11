创新机构见习计划扩大至网安与软件产品开发领域

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年4月11日 5:00 AM

教育部长兼财政部第二部长黄循财（前排中）为新加坡创新机构主办的线上职业展开幕，参展的精深科技公司提供超过200份就业和实习机会。出席活动的包括新加坡创新机构首席执行官林睿（前排右）和主席杨颖仪（前排左）。（新加坡创新机构提供）
教育部长兼财政部第二部长黄循财（前排中）为新加坡创新机构主办的线上职业展开幕，参展的精深科技公司提供超过200份就业和实习机会。出席活动的包括新加坡创新机构首席执行官林睿（前排右）和主席杨颖仪（前排左）。（新加坡创新机构提供）

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新加坡创新机构推出的见习计划Power X今年将扩大至网络安全，以及软件与产品开发的培训，为精深科技领域培养更多专才。

这是新加坡创新机构（SGInnovate）继去年为培养机器人工程专才推出见习计划后，增添的两个选项。

为期12个月的全职见习计划获得国立研究基金会的支持。见习生的培训费用获全额资助，他们每个月能获得多达4000元的薪金。

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