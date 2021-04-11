妇女诉：野鸡袭贵宾犬 猛啄右眼

公鸡变斗鸡！妇女带贵宾犬到公园散步，爱犬竟被公鸡袭击，右眼被啄伤肿起。

陈丽婵（58岁，裁缝教师）告诉《新明日报》记者，她上星期天（4日）傍晚6时与友人带着爱犬“Buddy”到碧山—宏茂桥公园散步，她当时用牵引绳牵着爱犬，怎料一只公鸡突然冲出来攻击爱犬。

她说，爱犬今年6岁，属于小型的玩具贵宾犬（Toy Poodle），性格温驯不会乱吠。

“我原本担心爱犬会去作弄公鸡，还特地提醒它不要招惹公鸡，怎料话还没说完，公鸡竟突然冲过来，猛啄它的右眼两三次。我连忙把爱犬拉开，但公鸡还是继续攻击，直到我把爱犬抱起，拔腿跑走，公鸡才没追上来。”

陈丽婵表示，爱犬事后似乎受到惊吓，隔天右眼更是肿得睁不开，令她非常担心，赶紧带去看兽医。

根据她出示的照片，小狗的右眼外围红肿，眼睛肿到变成一条线。

她也说，住在这一带30年，经常在公园里运动，而爱犬这六年来，也常到公园玩。

她表示，虽然事发前曾留意到公园里的野鸡，不过从没把它们当一回事，毕竟她也没料到公鸡竟然有攻击性。

“所幸，当天我的友人把她的爱犬放入小狗婴儿车里，才没跟着出事，不过友人也吓了一跳，没想到公园里的公鸡竟变斗鸡。”

她说，近日发现公园里的野鸡越来越多，所以才会分享这次经历，希望能提醒其他人多加小心。

完整报道，请翻阅2021年4月11日的《新明日报》