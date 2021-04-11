取消限号入场首个星期天 两千人挤爆幸运商业中心

星期天女佣休假日引来人潮，幸运商业中心今早（4月11日）被挤爆，商场一度关闭，现场也出现多名警员、安全大使、管理层人员和保安维持秩序，应付在入口处徘徊的逾2000名公众。

据《新明日报》报道，新加坡旅游局与新加坡企业发展局日前联合发文告宣布，随着幸运商业中心和柏龄大厦人潮聚集的情况有所改善，将于昨天起取消限制访客入内的措施。

为了加强人潮管控，当局自去年8月29日起，每逢周末依据访客身份证号码尾数限制进入商场的人数。

昨天该商场人流稀疏，但由于星期天是许多女佣的休息日，记者今早10时许走访时发现，今天的情况大大相反。

从乌节路地铁站出口走向幸运商业中心的路段挤满人，目测逾有2000多人，其中最拥挤的部分位于幸运商业中心的前方和入口处。

现场除了保安，还有安全大使和管理层人员维持秩序，也有至少7到8名警员到场。他们呼吁公众不要在外溜达，并劝请人潮疏散，因为商场会暂时关闭。

现场也放置商场到达人数顶线的告示牌。

据观察，商场是在早上10时30分不让公众进入，只允许还在中心内的人离开，直到11时30分才再开放。

对于人员的不断驱赶，现场还有人不满反呛。

完整报道，请翻阅2021年4月11日的《新明日报》。