我国超级名模隔离期间走秀惹议 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 发布 / 2021年4月11日 3:08 PM 专程从法国巴黎归国领衔走秀的超模杨凯君当天一出场就因地滑摔了一跤。（档案照） 字体大小: 小 中 大 我国超级名模杨凯君上个月专程从巴黎回国领衔时装走秀，不料却被质疑在居家隔离期间出来走秀，在网上引起热烈的讨论。新加坡旅游局向《联合晚报》指出，杨凯君参与走秀活动，其行动仅限事先申报的受管制行程，并须遵守防疫措施。奢华品牌路易威登（LV）的首场实体服装秀，3月23日在滨海湾金沙艺术科学博物馆举行，服装表演分三场举行，同步在网上直播，作为疫情年代时尚界的历史性活动，吸引了极高的浏览量。然而，参与走秀的新加坡超级超模特儿杨凯君（Kaigin Yong），却被指在隔离期间参加走秀，在网上引起议论。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨凯君 新加坡旅游局 名模疑居家通知期间走秀 旅游局指活动仅限申报行程 樟宜礼拜堂与博物馆5月中重开