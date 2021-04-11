我国超级名模隔离期间走秀惹议

我国超级名模杨凯君上个月专程从巴黎回国领衔时装走秀，不料却被质疑在居家隔离期间出来走秀，在网上引起热烈的讨论。

新加坡旅游局向《联合晚报》指出，杨凯君参与走秀活动，其行动仅限事先申报的受管制行程，并须遵守防疫措施。

奢华品牌路易威登（LV）的首场实体服装秀，3月23日在滨海湾金沙艺术科学博物馆举行，服装表演分三场举行，同步在网上直播，作为疫情年代时尚界的历史性活动，吸引了极高的浏览量。然而，参与走秀的新加坡超级超模特儿杨凯君（Kaigin Yong），却被指在隔离期间参加走秀，在网上引起议论。