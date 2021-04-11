女佣拒做家务 挨骂躺床大睡

折腾5个月花了超过8000元，雇主想请有经验的菲律宾籍女佣，怎知却来了个没经验又不愿吃苦的“社会新鲜人”。女雇主无奈之下将女佣送回中介，但再换女佣又要花钱，女雇主大呼不公平。

陈女士（36岁，家庭主妇）向《联合晚报》申诉，前女佣工作四年后约满回国，她决定聘请女佣，过程却极为不顺。

中介先为她找了一名印度尼西亚女佣，对方很勤快但英语不好，因此在女佣的要求下，陈女士决定好聚好散，让她寻找更合适的雇主。

去年10月，陈女士在中介的游说下决定从菲律宾聘请一名新女佣，必须支付额外的手续费、隔离费，女佣来新之前贷款也得雇主垫付。再加之前已付的中介费等，陈女士至少支付了8000元。

由于手续繁杂，女佣今年2月28日才来到陈女士家中，但这却是恶梦的开始。

陈女士无奈道：“她每个星期都要闹一次，因为她觉得做女佣太辛苦了，还说从来不知原来她必须做这些家务。我分配给她的都是最轻的家务，每天洗碗和扫地，偶尔抹风扇之类的。”

陈女士说，女佣不时会问她，自己何时能到公寓的泳池游泳，“她还问我什么时候请她吃螃蟹。”

陈女士最不能接受的是她不负责任的态度：“我哄小女儿睡觉，她却把我的4岁儿子独自留在客厅，自己回房关门睡觉。”

有一次出门时，女佣甚至冷眼看着儿子一个人跑到靠近马路的巴士站扔垃圾，吓得她责备了女佣几句。不料女佣竟直接跑回家倒在床上抱头就睡，看起来十分痛苦并拒绝沟通。

陈女士最后决定在3月17日将女佣送回中介，却被告知要换女佣还得付更多钱。

她申诉：“她的简历称曾经照顾过孩子，有过两年女佣经验，可她连简单的家务都不肯做。责任不在我这，却要我承担额外费用，这太不合理了。”

中介：已与雇主达成协议退部分款项

中介声称，雇主起先要求退还所有款项，但很多费用都不是中介收的，因此双方开始时完全无法达成协议。

中介公司负责人林先生受访时说，雇主最初要求将中介费、手续费、女佣来新之前借的贷款、保险等全部退还。他们也不愿支付女佣这段时间的食宿费用。

林先生解释：“有很多款项，包括女佣来新的隔离费、保险、手续费等，都不是给中介的。我们怎么退得回？”

不过经双方协商后终于达成初步协议，若终止合约，中介会退还部分手续费、保险以及女佣这段时间的食宿费用。待雇主签署转让书，他们也会将女佣的贷款退还给雇主。