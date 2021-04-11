乐龄公寓两个电梯全坏 儿背病父爬楼梯回家

大巴窑一栋乐龄公寓仅有的两部电梯双双故障近六小时，导致先后有数十名老人家坐在楼下苦等，一度有家归不得。其中一名有心脏病史的75岁老伯甚至在电梯被困半小时，市镇会赶紧派人来打开电梯门救人，阿伯脱困后，儿子背着他爬楼梯返回19楼住家。

这起事件发生在昨天（4月10日）上午11时许，地点在大巴窑一带的金吉道第196座组屋，这是一座有25层楼高的乐龄公寓。

《联合晚报》昨天接获当地居民通知，指该座组屋仅有的两部电梯都出现故障，导致多名居民无法上下楼，造成诸多不便。

记者走访现场时，受访居民称其实左边的电梯A前晚（9日）就已经发生故障，而右边的电梯B则到了昨天上午11时许也出现故障。

当时刚载75岁父亲返家的儿子沈先生（39岁）受访说，当载父亲来到组屋楼下，看见右边的电梯B还能使用，他就先去停车，父亲则自己搭电梯回19楼的住家。

后来听父亲转述，父亲乘搭的那部电梯上升下降数次后，最后卡在12和13楼之间，父亲独自一人困在电梯里，急忙拨电通知他。

“我听后吓了一跳，因为父亲被诊断有心脏病，我担心他被困在电梯会出现呼吸困难，害怕他心脏病突然发作。”

沈先生当时心急如焚，立刻致电市镇会派人来救父亲，一名职员随后抵达，经过半小时的尝试后，对方从13楼打开电梯门将他父亲救出。

“当时父亲被救出时满头大汗，看起来受了惊吓。我们继续爬楼梯上去，他爬两层楼后就气喘呼呼，完全走不动，我就从15楼背着他到19楼回家。”

沈先生的父亲被救出后，右边的电梯B就停止使用。受访居民说，到了下午5时许，左边的电梯A还没修好，右边的电梯B已经恢复正常。记者今早再走访时，电梯A仍在维修中，不能使用。

碧山－大巴窑市镇理事会今早在电梯贴告示，表示对电梯故障深感遗憾，并感谢居民的谅解。

市镇会在告示中指出，电梯技术人员正努力进行维修，希望尽快能让电梯恢复运作。技术人员也将继续留守在组屋，直到电梯修理好为止。