幸运商业中心外重现人潮 保安一度禁众入内

乌节路幸运商业中心前天起解除周末限制访客人数的措施，星期天迎来人潮，保安人员不得不临时禁止公众进入。

昨天是不少外籍女佣的休假日。幸运商业中心外的走道挤满了女佣。她们或等待与朋友碰面，或准备搭车离开，行人几乎寸步难行。

保安和安全管理人员不断要求在商场外驻足的公众离开。尽管排队等待进场的队伍并不长，但工作人员为了维持秩序，上午10时30分左右在商场的四个入口处竖起牌子，暂时禁止公众入内。记者下午1时30分再次到访幸运商业中心，商场已重新开放。（叶振忠摄）