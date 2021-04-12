幸运商业中心外重现人潮 保安一度禁众入内 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 乌节路幸运商业中心前天起解除周末限制访客人数的措施，星期天迎来人潮，保安人员不得不临时禁止公众进入。昨天是不少外籍女佣的休假日。幸运商业中心外的走道挤满了女佣。她们或等待与朋友碰面，或准备搭车离开，行人几乎寸步难行。保安和安全管理人员不断要求在商场外驻足的公众离开。尽管排队等待进场的队伍并不长，但工作人员为了维持秩序，上午10时30分左右在商场的四个入口处竖起牌子，暂时禁止公众入内。记者下午1时30分再次到访幸运商业中心，商场已重新开放。（叶振忠摄） 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 幸运商业中心 限制访客人数 冠状病毒19 名模疑居家通知期间走秀 旅游局指活动仅限申报行程 樟宜礼拜堂与博物馆5月中重开