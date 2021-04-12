本地展开疫苗成效追踪 招募3000完成接种者

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

发布 / 2021年4月12日 5:00 AM

国家传染病中心将对3000名已完成接种的民众进行追踪调查，通过测量体内抗体水平和维持时间，研究他们对接种的反应。（海峡时报档案照）
国家传染病中心将对3000名已完成接种的民众进行追踪调查，通过测量体内抗体水平和维持时间，研究他们对接种的反应。（海峡时报档案照）

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国家传染病中心答复询问时证实，将通过测量参与者体内抗体的水平及维持的时间，了解他们体内接种后的反应。这项调查将招募超过3000名横跨不同年龄层及风险群体的参与者。

本地展开大规模接种已约三个月，国家传染病中心将对3000名已完成接种的民众进行追踪调查，通过测量体内抗体水平和维持时间，研究他们对接种的反应。

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