本地展开疫苗成效追踪 招募3000完成接种者 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 国家传染病中心将对3000名已完成接种的民众进行追踪调查，通过测量体内抗体水平和维持时间，研究他们对接种的反应。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 国家传染病中心答复询问时证实，将通过测量参与者体内抗体的水平及维持的时间，了解他们体内接种后的反应。这项调查将招募超过3000名横跨不同年龄层及风险群体的参与者。本地展开大规模接种已约三个月，国家传染病中心将对3000名已完成接种的民众进行追踪调查，通过测量体内抗体水平和维持时间，研究他们对接种的反应。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 卫生部 新加坡科技研究局 免疫力 疫苗 国家传染病中心 冠病疫苗 名模疑居家通知期间走秀 旅游局指活动仅限申报行程 樟宜礼拜堂与博物馆5月中重开