大巴窑小型公寓电梯双双失灵影响数十老人

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来自 / 联合早报

文 /
陈昱嘉 黄佳琪

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年4月12日 5:00 AM

大巴窑一带的“Golden Clover”小型公寓两部电梯同时出故障，公寓居民多为年长人士，多名行动不便的居民无法回家。（陈渊庄摄）
大巴窑一带的“Golden Clover”小型公寓两部电梯同时出故障，公寓居民多为年长人士，多名行动不便的居民无法回家。（陈渊庄摄）

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大巴窑金吉道一栋小型公寓仅有的两部电梯，双双出现故障近六小时，以致数十名老人家坐在楼下苦等，一度有家归不得。

一名有心脏病史的75岁男子还受困在13楼层电梯内半小时，市镇理事会赶紧派人来打开电梯门救人，男子脱困后，由儿子背着他爬楼梯返回19楼住家。

事故发生在上星期六（4月10日）上午11时左右，地点在大巴窑一带的金吉道第196座“Golden Clover”小型公寓。

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