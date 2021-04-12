大巴窑小型公寓电梯双双失灵影响数十老人 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈昱嘉 黄佳琪 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 大巴窑一带的“Golden Clover”小型公寓两部电梯同时出故障，公寓居民多为年长人士，多名行动不便的居民无法回家。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 大巴窑金吉道一栋小型公寓仅有的两部电梯，双双出现故障近六小时，以致数十名老人家坐在楼下苦等，一度有家归不得。一名有心脏病史的75岁男子还受困在13楼层电梯内半小时，市镇理事会赶紧派人来打开电梯门救人，男子脱困后，由儿子背着他爬楼梯返回19楼住家。事故发生在上星期六（4月10日）上午11时左右，地点在大巴窑一带的金吉道第196座“Golden Clover”小型公寓。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小型公寓 电梯故障 名模疑居家通知期间走秀 旅游局指活动仅限申报行程 樟宜礼拜堂与博物馆5月中重开