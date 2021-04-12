大巴窑小型公寓电梯双双失灵影响数十老人

大巴窑金吉道一栋小型公寓仅有的两部电梯，双双出现故障近六小时，以致数十名老人家坐在楼下苦等，一度有家归不得。

一名有心脏病史的75岁男子还受困在13楼层电梯内半小时，市镇理事会赶紧派人来打开电梯门救人，男子脱困后，由儿子背着他爬楼梯返回19楼住家。

事故发生在上星期六（4月10日）上午11时左右，地点在大巴窑一带的金吉道第196座“Golden Clover”小型公寓。