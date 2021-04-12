本地一客工完成两剂接种后仍受感染确诊

时隔六周，我国昨天新增一起客工宿舍病例。他是一名23岁印度籍客工，已在近两个月前完成两剂疫苗接种。

根据卫生部文告，这名客工是货运公司四贵海运私人有限公司（Seafront Support Company Pte Ltd）的集装箱绑扎员，住在布拉尼终站道（Brani Terminal Avenue）的客工宿舍。

他没有出现症状，但上周三（7日）接受了轮流定期检测，合并检测结果隔天呈阳性。这名客工因此被立即隔离并在9日接受单独检测，检测结果隔天呈阳性，他被送往国家传染病中心。

卫生部透露，客工上月24日的轮流定期检测结果为阴性。他的血清检测结果虽呈阳性，但当局评估他可能是当前受感染的。

卫生部：需要进一步研究

这名客工已在1月25日和2月17日相继注射了两剂疫苗。当局认为这可能是他没有出现症状，以及血清检测结果呈阳性的原因，因为他在接种疫苗后产生了抗体。卫生部说：“这起病例提醒我们，接种疫苗者仍有可能被感染。但疫苗可有效预防多数接种疫苗者出现症状。学界需要进一步研究，以确定接种疫苗能否阻止病毒进一步传播。”

当局表示，我国不能放松警惕，安全管理措施、检测和病例追踪等现有抗疫措施仍是必要且有效的。

卫生部也已隔离了这名客工的所有密切接触者，包括他在宿舍和职场接触的人，并会安排他们在隔离期开始和结束时接受冠病检测，以便找出无症状病例。当局也会对病例的密切接触者进行血清检测，以判断病例是否被他人传染。

我国昨天新增20起冠病确诊病例。除了上述社区病例，其余19起都是境外输入，他们抵新后履行居家通知，并在隔离期间接受检测，都是无症状病患。

输入病例中，一人是新加坡公民，五人是永久居民，分别从印度和印度尼西亚返新；两人持直系亲属证，从印度抵境；一人持短期探访证从印度来新求学。剩余10人是工作准证持有者，来自孟加拉、印度、印尼、缅甸和菲律宾，当中四人是女佣。

确诊病患近期到过的地点新增一处，即本月4日中午12时50分至下午1时45分之间到访新加坡摩天观景轮和“时光之旅”。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万零653起。目前仍有58人留院治疗，其中一人在加护病房，另230名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离和治疗。昨天共有13人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至6万零335人。

新增七中心接种莫德纳疫苗

此外，本地新增七个使用莫德纳疫苗的接种中心。

根据卫生部疫苗网站的资料，它们是东部的淡滨尼东民众俱乐部、北部的兀兰民众俱乐部、东北部的哥本峇鲁民众俱乐部、西部的油池民众俱乐部，以及中部的哥南亚逸、波那维斯达和波东巴西民众俱乐部。

本地目前共有38个疫苗接种中心，其中11个使用莫德纳疫苗，其余27家使用辉瑞疫苗。