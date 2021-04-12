警方：年均280起 过去三年强奸案通报逐年增加

严重性罪案组调查员秀萍指出，近来性罪案通报有所上升的原因之一，可能是因为该类型案件受害者的意识有所提高。她也表示，警方严厉看待所有性罪案，在调查和法庭程序中加强对受害者的保护和支持。

刑事侦查局严重性罪案组过去三年接到的强奸案通报逐年增加，从2018年的213起增至去年的348起，平均每年280起。

警方发言人回复《联合早报》询问时透露上述数据。当局说，严重性罪案组近来实施各种措施，进一步保护性侵受害者的隐私。例如从2018年6月起，在竹脚妇幼医院为涉及亲人之间的性侵案件的孩童或青少年受害者进行跨机构访问。

通过这项措施，将不同机构如警方、医生和来自社会家庭发展部的儿童保护所集合起来进行访问，缩短了整个访问的过程，受害者也不必将自己的经历重复讲述给不同人听。

2018年加入严重性罪案组的调查员秀萍（Campbell Calina Dionne Xiu Ping，32岁）助理警监日前接受《联合早报》电邮访问时指出，近来性罪案通报有所上升的原因之一，可能是因为该类型案件受害者的意识有所提高。

“现在，有更多协助报案的措施以及为受害者提供帮助的机制获得推广，可能间接使更多性侵案的受害者前来报案。”

她也表示，警方严厉看待所有性罪案。除了修订刑事法典保护弱势群体与未成年人，警方也在调查和法庭程序中加强对受害者的保护和支持。

自加入严重性罪案组以来，秀萍在过去三年来接触多起让人揪心的案件，其中让她印象最深刻的是涉及家庭成员的案件。“在这些案件中，受害者可能是小孩或青年，遭性侵的时间也可能很长。一开始，受害者可能不知道对方的行为是错的，并认为可能只是一种爱和呵护的表现。”

秀萍表示，这些受害者可能到长大后在学校通过性教育课程才得知对方的行为是错误的，“他们可能永远无法忘记自己的经历，这些遭遇也可能影响他们一生。”

她坦言，涉及年幼受害者的案件可能会影响到调查员本身的情绪。她曾调查过数起涉及小学生的案件，但为了专业地进行调查，她必须抛开个人情绪。“坦白说，一开始确实有点难，但过后我学会专注于调查真相，协助受害者尽早走出阴影。”

秀萍也说，性罪案调查是所有调查中最具挑战的一种。“经过这些年，虽然我会同情受害者的遭遇，但我学习到，若要真正帮助这些受害者，最重要的就是帮助他们伸张正义。”