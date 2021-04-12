调查：逾六成受访者不愿付费使用一次性塑料袋

本地超市日后将实行塑料袋收费制，不过zaobao.sg调查发现，超过六成受访者不愿意为一次性塑料袋付费。

政府前天宣布，超市日后会对一次性塑料袋收费。政府会在今年下半年展开公众咨询，了解公众对收费模式、时间表以及具体金额等方面的看法。

zaobao.sg前天展开一项有关塑料袋收费的网络调查，截至昨天下午有超过1700人参与。

只有38％受访者愿意为一次性塑料袋付费，超过六成（62％）希望能在超市继续免费索取塑料袋。

至于收费模式，将近一半（49.4％）受访者认为，政府应该从消费者所使用的第三个塑料袋才开始收费，约两成（22.3％）认为，只要使用塑料袋就应该收费。只有8.7％认为应按每次交易收费。

将近一半（46％）愿意为每个塑料袋付5分。约两成（19.4％）愿意付1角，另有一成（10.9％）认为每笔交易应付2角。

王修齐（28岁，教师）受访时指出，本地不少商店已经不提供免费塑料袋，例如到Uniqlo索取每个塑料袋须支付1角，因此她乐见超市将为一次性塑料袋收费。

她平时出门会随身携带至少一个环保袋。“偶尔碰到需要使用超过一个袋子的情况，如果不急着用，我会改天再来买，不然就是花1角购买塑料袋。”

郑洪香（53岁，销售助理）则希望超市根据每笔交易收费，而不是每个塑料袋都收费。

“我平时去超市会购买全家大小一个星期的食物和日常用品，需要用到较多塑料袋，平时带着一堆环保袋不太实际。若超市真的要收费，最好是每次交易收1角，但不要限制顾客能索取多少塑料袋。”

何全福（70岁，退休人士）则建议，与其针对一次性塑料袋收费，不如为自备购物袋的消费者提供优惠。

他认为，强制收费会让大家不开心，一些超市之前为自备购物袋或不使用一次性塑料袋的消费者提供回扣，他认为是比较好的做法。