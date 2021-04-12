武吉巴督东200民众免费检测糖尿病

新加坡糖尿病协会本月3日在淡滨尼天地展开的糖尿病检测活动前天抵达武吉巴督东民众俱乐部，两天的免费检测吸引约200名民众参与。

这项名为“改善健康的护照”的检测活动，先是在淡滨尼天地展开，两天内检测了537人，前天扩展至武吉巴督东民众俱乐部，由糖尿病协会和帮助马来回教社群提升生活的裕廊M立方（M3）携手主办，今明两天则转到中央锡克庙进行。