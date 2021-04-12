武吉巴督东200民众免费检测糖尿病 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 施策文 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 由新加坡糖尿病协会推行的糖尿病检测活动采用例如人工智能等科技测量血糖、血压、脂肪以及糖尿病并发症风险，不到几分钟就能提供检测结果。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡糖尿病协会本月3日在淡滨尼天地展开的糖尿病检测活动前天抵达武吉巴督东民众俱乐部，两天的免费检测吸引约200名民众参与。这项名为“改善健康的护照”的检测活动，先是在淡滨尼天地展开，两天内检测了537人，前天扩展至武吉巴督东民众俱乐部，由糖尿病协会和帮助马来回教社群提升生活的裕廊M立方（M3）携手主办，今明两天则转到中央锡克庙进行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 裕廊 糖尿病 减肥 裕廊集选区 健康风险 名模疑居家通知期间走秀 旅游局指活动仅限申报行程 樟宜礼拜堂与博物馆5月中重开