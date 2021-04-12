张氏总会青年团定期举办 助弱势打扫房子活动吸引年轻义工参加

订户

来自 / 联合早报

文 /
陈爱薇

摄影 /
施策文

发布 / 2021年4月12日 5:00 AM

张氏总会青年团的爱心义工队队员卢德阳（前）和张艺珊（中）为拉丁马士区的租赁组屋居民粉刷房子，该区议员杨益财（后）也到场支持。（施策文摄）
张氏总会青年团的爱心义工队队员卢德阳（前）和张艺珊（中）为拉丁马士区的租赁组屋居民粉刷房子，该区议员杨益财（后）也到场支持。（施策文摄）

字体大小:

张氏总会青年团的义工队平均每两三个月，到租赁组屋区为弱势群体打扫房子。这支义工队由张氏总会副会长兼青年团团长张振铭于2018年成立，两三年内就成功把青年团团员人数增加过半。

新加坡张氏总会青年团组织爱心义工队，定期为租赁组屋居民打扫和清洁房子，以更具行动力和意义的活动，吸引到不少年轻人加入会馆。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容