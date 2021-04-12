张氏总会青年团定期举办 助弱势打扫房子活动吸引年轻义工参加 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 施策文 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 张氏总会青年团的爱心义工队队员卢德阳（前）和张艺珊（中）为拉丁马士区的租赁组屋居民粉刷房子，该区议员杨益财（后）也到场支持。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 张氏总会青年团的义工队平均每两三个月，到租赁组屋区为弱势群体打扫房子。这支义工队由张氏总会副会长兼青年团团长张振铭于2018年成立，两三年内就成功把青年团团员人数增加过半。新加坡张氏总会青年团组织爱心义工队，定期为租赁组屋居民打扫和清洁房子，以更具行动力和意义的活动，吸引到不少年轻人加入会馆。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡张氏总会 杨益财 拉丁马士单选区 直落布兰雅 义工 名模疑居家通知期间走秀 旅游局指活动仅限申报行程 樟宜礼拜堂与博物馆5月中重开