张氏总会青年团定期举办 助弱势打扫房子活动吸引年轻义工参加

张氏总会青年团的义工队平均每两三个月，到租赁组屋区为弱势群体打扫房子。这支义工队由张氏总会副会长兼青年团团长张振铭于2018年成立，两三年内就成功把青年团团员人数增加过半。

新加坡张氏总会青年团组织爱心义工队，定期为租赁组屋居民打扫和清洁房子，以更具行动力和意义的活动，吸引到不少年轻人加入会馆。