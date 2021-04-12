武吉巴督民众俱乐部 斋戒月为低收入马来家庭送暖

回教斋戒月在即，武吉巴督民众俱乐部马来活动执委会为需要帮助的马来家庭送暖，提供超市礼券和食品，协助他们减轻经济负担，也增添节日气氛。

武吉巴督民众俱乐部马来活动执委会携手莫哈默狄雅协会（Muhammadiyah Association），于昨天举办了“奉献斋戒月2021”（Habuan Ramadan 2021）。该活动惠及160个低收入家庭，受惠者都是武吉巴督的马来回教居民。