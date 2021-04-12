武吉巴督民众俱乐部 斋戒月为低收入马来家庭送暖 订户 来自 / 联合早报 文 / 董柏汝 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 配合斋戒月到来，武吉巴督民众俱乐部马来活动执委会为需要帮助的马来家庭提供超市礼券和食品，露比亚女士（蓝衣裙）感动而泣。分发礼品给她的是武吉巴督区议员穆仁礼（右二）。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 回教斋戒月在即，武吉巴督民众俱乐部马来活动执委会为需要帮助的马来家庭送暖，提供超市礼券和食品，协助他们减轻经济负担，也增添节日气氛。武吉巴督民众俱乐部马来活动执委会携手莫哈默狄雅协会（Muhammadiyah Association），于昨天举办了“奉献斋戒月2021”（Habuan Ramadan 2021）。该活动惠及160个低收入家庭，受惠者都是武吉巴督的马来回教居民。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉巴督民众俱乐部 斋戒月 送暖 名模疑居家通知期间走秀 旅游局指活动仅限申报行程 樟宜礼拜堂与博物馆5月中重开