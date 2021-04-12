爱吃糕点的林佩祈一开始只是自学研究，送给家人和朋友享用。到了2019年底，为了增加家庭收入创立了“One Sweet Bite”，做起居家烘焙生意。虽然少了时间陪伴孩子，但收到顾客反馈说喜欢她做的糕点，是她最大的成就感。

35岁的林佩祈偏爱甜食，尤其热衷于五彩缤纷的娘惹糕点。她曾经几乎每隔一天就到糕点店报到，有时甚至一次购买数十元的甜点与亲友分享。

见女儿如此喜爱，林佩祈的母亲数年前退休后开始学习制作娘惹糕点。林佩祈原本只是母亲的“试吃员”，后来渐渐地也自己动手。如今她不仅做得一手好糕点，还因此做了一门小生意。

林佩祈受访时说，她2013年开始自学研究，做好的糕点会送给家人和朋友，后来也送到少年收容所或是学校，给那里的职员和来自弱势群体的学生享用。

林佩祈育有两名八岁和六岁的女儿，她在大女儿出生后成为家庭主妇。直到2019年底，为了增加家庭收入而创立“One Sweet Bite”，做起居家烘焙生意。

每天早上5时许，她就起床开始制作当天要配送的糕点，平均一天工作约八小时，要兼顾糕点制作和照顾女儿一点也不轻松。

她坦言：“当初决定当家庭主妇是为了把心力放在孩子身上，现在有时却忙到没时间接送孩子或是陪她们复习功课，心里难免感到愧疚，尤其当小女儿哭着问我为什么不念故事给她听。”

不过，最让林佩祈有成就感的是收到顾客反馈，说喜欢她做的糕点。她透露，正在考虑是否要租用专业厨房扩大生意规模，因为这样一来至少能聘请员工帮忙，让她可以腾出多点时间照顾家庭。