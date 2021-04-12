儿入狱媳离弃 阿嬷创业独力抚养2孙

儿子入狱，媳妇回国，55岁阿嬷为照顾两名年幼孙，创业在家卖咖喱鸡和牛油蛋糕。

这位坚强的阿嬷是梁雪娟，她和儿子一家四口原本生活在位于武吉班让的组屋，平静安逸的生活却在两年前被打破。她的小儿子因涉毒被判入狱5年，媳妇随后回到泰国老家，表示不再回来，9岁孙女和5岁孙子只能由梁雪娟照顾。尽管曾劝媳妇留下，但对方去意已决，梁雪娟也没再阻拦。

独自抚养孩子并不容易，梁雪娟尝试找时间灵活的工作，但始终不能兼顾家庭。于是，她去年4月创业，在家卖咖喱鸡和牛油蛋糕。

梁雪娟受访时表示，年轻时常做咖喱鸡给家人吃，获得好评，才萌生了这个念头。

“我每天早上送孩子们上学后，便开始按照订单准备，一直忙到傍晚，接完孩子后还得做家务，有时为了应付订单，早上4时就得起床。”

除了卖咖喱鸡和牛油蛋糕，梁雪娟也卖蘑菇汤，侄女则帮忙在社交媒体宣传。“由于没有档口，加上疫情影响，起初每月只能赚100多元，不过随着亲朋好友的支持和宣传，生意逐渐走向正轨。”

她坦言，购买食材和烤箱的资金大多来自顾客的订金，非常感谢顾客长期以来的支持。

“这两年得到很多贵人相助，包括为我儿子打官司的律师，为有阅读障碍的孙女提供免费指导的补习中心，还有听闻我的遭遇后，主动给孩子买衣服的陌生人。”

完整报道，请翻阅2021年4月12日的《新明日报》。