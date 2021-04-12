免费领“赌马手环” 黄牛转手卖$80

一票难求！金沙来富汇现场观看赛马限50人，有阿叔阿嫂摸黑霸位，领免费票号换手环后再以80元高价卖出。马迷怒斥：“早上六点来都排不到位！”

抗疫期间，金沙来富汇（Livewire）限制最多50人可入场观看体育赛事，并即时投注。原本是为了确保安全，却有人发现“商机”，趁机卖黄牛票。

知情者透露，进场的公众需要佩戴编号腕带，获取该腕带则需先领票号，一人只能领一张票，之后兑换手环。阿叔阿嫂拿到手环后，就会卖给他人，最高卖到80元。她说，“有些人为了赌，都心甘情愿地付款。”

记者日前走访金沙来富汇，早上7时许就已有超过50人在排队，不过大多数人都是用报纸、塑料袋、纸巾、水瓶等各种物品占位。

马迷张先生（70岁）受访表示，黄牛票已不是什么秘密。

“有些人不能这么早来，就只能跟他们买。有时我们早上五六点来都排不到位，因为他们霸占了好多位，就为了收钱。”

他指出，有固定的五六名男女来排队，他也打过交道，曾买过两次票，都是现场交易。据他了解，一般帮忙占位的价格是二三十元，票价通常是四五十元。

不少在场的马迷纷纷表示，赛事是12点半才开始，大家6点多来排队就是因为“黄牛”现象。 一名在场排队的马迷透露，赌马通常下午5点结束，如果有人赌球，则会待到半夜。

“不赌球的人傍晚就出来，黄牛就会拿同个手环再以高价卖给赌球的人，可以赚两次”。

他指出，这些黄牛团伙一天可以轻松赚到400元至500元。

博彩公司：不可转让入场手环

新加坡博彩公司受询时表示，公司不容忍通过票号谋取私利的行为，也希望提醒客户，入场手环是不可转让的。

发言人指出，自来富汇去年7月20日恢复营业后，为确保顾客和职员的安全，公司采取了严格的安全管理措施，包括在直播赛事时，限制最多50人在划定的区域内观看。

发言人表示，为了控制入场，公司以先到先得的方式，发放50张票，每个顾客只能领取一张票，入场时需出示票和身份证进行认证，再由授权的工作人员协助佩戴手环，并在来富汇场地内时刻携带。手环仅当天有效，若擅自取下或转让，将被视为无效。

完整报道，请翻阅2021年4月12日的《新明日报》。