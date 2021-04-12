两度忘了关煤炉 “粗心夫妇” 邻居喊怕

淡滨尼一对夫妻，被指一年前曾忘了关煤气炉差点引起火患，四天前出门又忘了关煤气，隔壁邻居发现单位冒烟，第一时间爬窗进去关掉煤气炉。如今左邻右舍谈起这对“粗心夫妇”，个个都喊怕怕。

单位冒烟事故发生在4月8日晚上9时05分，地点在淡滨尼83街第869座组屋5楼的住家单位。

记者昨天（4月11日）走访现场，一名不愿具名的女居民（50来岁）说，去年大约4月至5月期间，出事单位的男女屋主忘了关煤气炉就出门，邻居看到单位冒出白烟后报案，幸好消防员及时赶到，才没酿成严重火灾。

“这次是我们邻居爬进去单位关掉煤气炉，还好当时还没变成大火。”

这名勇敢的居民是住在5楼角落单位的李先生（54岁，牧师），他在事发当晚其实已经入睡，8时许被儿女叫醒。

李先生受访时说：“我孩子说邻居家冒烟，我就过去看看，结果发现烟是从厨房冒出来。

他称当时邻居没关窗，他立刻爬进单位，跑到厨房关掉煤气炉。由于当时没人在家，他在事后才通知邻居发生什么事。

民防部队受询时说，本月8日晚上9时05分左右接获通知，指淡滨尼83街第869座组屋失火，事故涉及5楼单位厨房里的锅子，一名公众之后进入单位将火炉关掉。无人在事故中受伤，起火原因还在调查中。



承认太粗心向邻居道歉

承认自己太粗心，屋主事后向邻居道歉。

李先生说，失火单位的夫妇事后向他道歉，“其实大家没事就好，下次不要忘记就行了。”

事发单位的女屋主（30岁）昨天受访承认，夫妻俩当天出门时忘了关火炉，她也对李先生出手帮忙表示感谢。

女屋主说，除了他和丈夫，家里有三名年幼的孩子，最大的不过五岁。她为这次的粗心行为郑重道歉，承诺不会再有下次。

完整报道，请翻阅2021年4月12日的《联合晚报》。