疑拍片市区慢驶绕圈 50跑车惹众怒

疑为了拍摄视频，近50辆豪华跑车一大早“成群结队”出行，被指霸占尼诰大道和在新达城外的交通圈重复转圈，开到滨海湾一带时吵醒附近居民和酒店顾客。此举也引起被挡道的驾驶人士不满，纷纷拍视频放上网。

昨晚（4月11日）互联网上流传多则视频，指昨早约7时55分有多辆豪华跑车行驶在尼诰大道（Nicoll Highway）和新达城的“财富之泉”（Fountain of Wealth）交通圈。

署名“Dadie”的网民在Youtube上载一则两分钟半的视频，视频可见多辆不同颜色的豪华跑车缓慢行驶在三条车道上，其中包括蓝宝基尼（Lamborghini）和宾利（Bentley）跑车。

视频中有一名男子语气不满地说：“全部豪华车阻挡三条车道上，还慢慢开！”

男子在视频中骂这些跑车司机行为自私，霸占了道路，但他没说明“占道”事件维持多长时间。

视频中的豪华跑车是开在前往新达城的路段，缓慢行驶的车队前有一辆罗厘，上面有两名摄影师正在拍摄跑车行驶，相信这些跑车集体出游“慢跑”就是为了拍摄视频。

网上流传的另一段视频则显示，相信是同一批跑车在新达城外的“财富之泉”交通圈重复绕圈，直到一名交警出现，车队才渐渐离开交通圈。

车队随后开往滨海湾一带，互联网上也传出一则视频并附上贴文指，住在那一带酒店的顾客一早就被跑车的引擎声吵醒。

一名居住在滨海盛景豪苑（Marina One Residences）的居民符先生受访时说，这一带经常有人赛车，非常危险，昨早8时50分左右听见跑车的引擎声响，查看之下发现有近20辆跑车。

“他们正往市区的方向去，不少居民都被吵醒。”

完整报道，请翻阅2021年4月12日《联合晚报》。