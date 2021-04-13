没留意到须携带水电账单 一些居民领不到免费消毒液

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷 杨雯婷

发布 / 2021年4月13日 5:00 AM

来自新航的服务大使陈永坚（中）为油池居民王开月（左）与梁丽凤（右）夫妇解释新款淡紫色、无酒精消毒液的特点。由于派发机荧幕只显示英文，因此在场的服务大使会为居民细心解说。（施策文摄）
来自新航的服务大使陈永坚（中）为油池居民王开月（左）与梁丽凤（右）夫妇解释新款淡紫色、无酒精消毒液的特点。由于派发机荧幕只显示英文，因此在场的服务大使会为居民细心解说。（施策文摄）

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淡马锡基金会昨日展开第二轮免费无酒精手部消毒液派发活动，公众可到乌节路的淡马锡店屋及全国108所民众俱乐部或附近设置的294台自动派发机领取消毒液。

这是淡马锡基金会第二次派发消毒液，每户家庭只能领取一次，最多500毫升。民众须凭新能源账单来领，但一些公众误以为像领口罩那样以身份证领取，结果白跑一趟。

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