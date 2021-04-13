没留意到须携带水电账单 一些居民领不到免费消毒液 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 杨雯婷 发布 / 2021年4月13日 5:00 AM 来自新航的服务大使陈永坚（中）为油池居民王开月（左）与梁丽凤（右）夫妇解释新款淡紫色、无酒精消毒液的特点。由于派发机荧幕只显示英文，因此在场的服务大使会为居民细心解说。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 淡马锡基金会昨日展开第二轮免费无酒精手部消毒液派发活动，公众可到乌节路的淡马锡店屋及全国108所民众俱乐部或附近设置的294台自动派发机领取消毒液。这是淡马锡基金会第二次派发消毒液，每户家庭只能领取一次，最多500毫升。民众须凭新能源账单来领，但一些公众误以为像领口罩那样以身份证领取，结果白跑一趟。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淡马锡基金会 免费消毒液 油池民众俱乐部 派发活动 碧山民众俱乐部 精进技“译”贡献社会 数码