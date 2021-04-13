没留意到须携带水电账单 一些居民领不到免费消毒液

淡马锡基金会昨日展开第二轮免费无酒精手部消毒液派发活动，公众可到乌节路的淡马锡店屋及全国108所民众俱乐部或附近设置的294台自动派发机领取消毒液。

这是淡马锡基金会第二次派发消毒液，每户家庭只能领取一次，最多500毫升。民众须凭新能源账单来领，但一些公众误以为像领口罩那样以身份证领取，结果白跑一趟。