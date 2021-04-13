自动派发机具“二合一”功能 可边稀释消毒液边装瓶 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月13日 5:00 AM 淡马锡生命科学研究院的一名化验师正检测派发的消毒液是否含苯扎氯铵（benzalkonium chloride）这种有消毒功能的活性成分。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 淡马锡基金会安置的自动派发机有“二合一”功能，可以边稀释边装瓶。为了确保消毒液的稀释浓度一致且功效维持在最高标准，基金会安排旗下的三名化验师继续在下来两周，到全岛各个领取地点采集消毒液样本带回实验室进行检测。淡马锡生命科学研究院的部门主管（植物转化和组织培养）苏米卡博士（Somika Bhatnagar）受访时指出，团队在一个月前已检测了全国109个领取地点的水源，确认水内没滋生微生物，酸碱值维持在7左右，适合涂抹在皮肤，才启用自动派发机。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 消毒液 本地疫情 精进技“译”贡献社会 数码