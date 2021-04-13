自动派发机具“二合一”功能 可边稀释消毒液边装瓶

淡马锡基金会安置的自动派发机有“二合一”功能，可以边稀释边装瓶。

为了确保消毒液的稀释浓度一致且功效维持在最高标准，基金会安排旗下的三名化验师继续在下来两周，到全岛各个领取地点采集消毒液样本带回实验室进行检测。

淡马锡生命科学研究院的部门主管（植物转化和组织培养）苏米卡博士（Somika Bhatnagar）受访时指出，团队在一个月前已检测了全国109个领取地点的水源，确认水内没滋生微生物，酸碱值维持在7左右，适合涂抹在皮肤，才启用自动派发机。