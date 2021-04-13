客工宿舍解封后迎斋戒月 获准办每日两场集体祈祷 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年4月13日 5:00 AM The Leo客工宿舍将多功能小礼堂设为祈祷堂，挂上开斋节装饰，增添节日气氛。斋戒月期间，这里每晚举办两场集体祈祷活动，宿舍里的约1300名回教徒通过预约，轮流参加祈祷。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 回教社群迎来斋戒月，一些客工宿舍的回教客工昨天也参与首场祈祷。这也是去年病毒阻断措施逐步解封后，客工宿舍内首次允许举行集体祈祷。参与的回教徒是到划为祈祷堂的多功能小礼堂进行祷告。他们都必须遵守一系列安全措施，包括保持安全距离、只在划定的个人范围内祈祷、时刻戴上口罩。人力部属下专门照顾客工群体的“保障、关怀与接触小组”（简称ACE）本月9日宣布，从13日至下个月12日的斋戒月期间，允许客工宿舍业者申请在宿舍内举办集体祈祷活动。每个宿舍每天最多可举办两场祈祷活动。视场地范围，每场活动最多让200名住户参与。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 斋戒月 客工宿舍 保障 关怀与接触小组 精进技“译”贡献社会 数码