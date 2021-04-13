客工宿舍解封后迎斋戒月 获准办每日两场集体祈祷

回教社群迎来斋戒月，一些客工宿舍的回教客工昨天也参与首场祈祷。这也是去年病毒阻断措施逐步解封后，客工宿舍内首次允许举行集体祈祷。

参与的回教徒是到划为祈祷堂的多功能小礼堂进行祷告。他们都必须遵守一系列安全措施，包括保持安全距离、只在划定的个人范围内祈祷、时刻戴上口罩。

人力部属下专门照顾客工群体的“保障、关怀与接触小组”（简称ACE）本月9日宣布，从13日至下个月12日的斋戒月期间，允许客工宿舍业者申请在宿舍内举办集体祈祷活动。每个宿舍每天最多可举办两场祈祷活动。视场地范围，每场活动最多让200名住户参与。