疫情期被裁 经理从学徒做起 用心熬出好粥品

广告销售经理在疫情期间被公司裁退，失去工作后决定转换跑道，到朋友的粥店当学徒，然后自己开档做小贩，贩卖用心烹调的粥品。

走进竹脚小贩中心，有个粉红色招牌十分醒目，这个新档口“稻香粥”刚开业约一个月，老板岑健平（49岁）过去一年经历人生的起落，终于在此落脚，借着小小档口展开全新的人生里程。

岑健平受访时说，他在广告销售领域打拼20多年，没想到一场冠病让公司“大地震”，他也被列入裁员名单。

孩子只有三岁 失业备感压力

他说：“去年8月我在家办公时接到上司的电话，她一开口说‘不好意思’，我就知道自己被裁了。”

岑健平的孩子只有三岁，突然失业让他备感压力，不过性格乐观的他积极面对挑战，愿意从低学起，更换跑道当小贩。

“这也算是机缘巧合，我有个朋友是开店卖粥的，他让我去做学徒试试看，我做了三个月，觉得还不错。”

他说，如果继续打工当销售经理，很难确保几年后不会再被裁员，他于是决定和朋友合资，标下竹脚小贩中心的摊位，自己创业当老板。

“稻香粥”在3月18日开始营业，除了靠顾客口耳相传带来新顾客，也已经开始累积回头客。

岑健平特地在招牌“稻香粥”旁写上“用心”二字，他说这便是他当小贩的精神所在。

“教我煮粥的朋友跟我说，只要用心做，就会有出路，这也是我的信念”

一碗美味的艇仔粥，让客人吃了暖胃又暖心。 猪杂粥是“稻香粥”的招牌粥品之一。 （白艳琳摄）

汤底熬６小时 煮出顺滑暖胃粥

用心熬汤六小时，为街坊送上一碗碗暖胃好粥。

岑健平说，要煮出一碗好粥并不简单，而他最在意的就是要有好汤底。

他说：“必须要舍得下料，而且我的汤底都得熬六个小时以上，要通过很多步骤才能煮出又滑又顺口的粥。”

虽说众口难调，但岑健平开业后努力听取顾客的反馈，不断调整粥的味道。他的顾客当中有六成是50岁以上的人士，当遇到年纪较大的顾客时，他会把粥搅久一些，让粥变得较稀烂容易食用。

“这里也有印度顾客来吃，一般会买鸡粥和鱼粥，他们喜欢比较重口味，只要做得到我就尽量配合。”

岑健平说，他会用心烹煮每一碗粥。（白艳琳摄）

以前吹冷气 如今烘热气 分享当小贩苦与乐

辛劳卖粥苦在身，客人赞美暖在心，岑健平用心感受当小贩的苦与乐。

岑健平自嘲，以前的工作都是在办公室里吹冷气，如今却变成“烘热气”，忙起来连吃饭和上厕所都没时间，他可算是真正感受到当小贩的不易。

客人一句‘好’ 什么都值了

然而，就算每天对着火炉汗流浃背，只要客人一句称赞，就能让他消除所有疲劳。

他说：“当小贩的确很累很辛苦，但这份工作的快乐也是来自顾客，当顾客转过头说一声‘好’，就觉得什么都值了。”

岑健平对于小贩事业充满想法，他计划未来不定期更换菜单，推出不同粥品给顾客新鲜感。

“现在要做的，当然是先站稳脚步和做出口碑，以后可以创造新的产品如鲍鱼粥、燕窝粥等，也希望可以在其他地方开创‘稻香粥’。”