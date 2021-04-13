居家办公早产 躺厕所夫接生 公务员4分钟产第二胎

原本预产期在月底，大腹便便的准妈妈昨天居家办公时，突然肚子一阵剧痛，发现宝宝已探出半个头。等不及送院的她，直接躺在厕所里生孩子。幸好也在家的丈夫立刻拨电求助，通过电话跟从救护人员的指示，亲手为妻子接生，宝宝在四分钟内就呱呱坠地。

《联合晚报》报道，38岁的林家宏（科技业）和35岁的妻子李音洁（公务员）昨天（12日）上午在没有医生和护士且没任何医疗工具的情况下，在盛港芬薇弄的公寓住家，迎来第二胎男宝宝的出生。

林家宏受访时说，妻子的预产期是4月30日，但昨早上7时许，她就开始感觉子宫收缩，但由于妻子两年前生下大儿子时，整个分娩过程长达七小时，他们因此以为时间还早，决定先留在家观察。

早上9时多，他开车送大儿子去幼儿园后，就接到妻子来电，让他回家准备载她去医院。

“我回到家后，妻子也刚发完最后的工作电邮，她突然感觉肚子一阵剧痛，羊水随后就破了。她从客厅走到厕所后，就摸到宝宝已探出半个头，我们都吓到了。”

林家宏顿时乱了阵脚，他赶紧拿来一堆毛巾和装了一桶水，幸亏在忙乱之中他还记得致电995求救。

“救护人员通过电话叫我让妻子平躺在厕所地上，让我用双手接着宝宝的头，叫妻子使劲推，幸好过程很顺利，宝宝在四分钟内就出来了。”

为二宝裹上毛巾，让他安全躺在妻子怀里后，林家宏才松一口气。“我起初很害怕，但看到宝宝头的那一刻就镇定了，心想无论如何都要顺利接生孩子。”

医护护人员在孩子出生的10分钟后抵达，过后将母子送到竹脚妇幼医院检查，检查后母子都平安。林家宏说，在家生产的经验毕生难忘，以后肯定会跟儿子提起：“爸爸亲手接你来到这世界！”

完整报道，请翻阅2021年4月13日的《联合晚报》。