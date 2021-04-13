好心男拾金不昧钱包交警局 服役警监守自盗拿走190元

拾金不昧的好心男将捡获的钱包交到警局，结果在警局站岗的服役人员却监守自盗，瞒着同事把钱包带进厕所拿走里头的190元。他事后被上司追问时，三度否认拿走钱包，直到他的背包被搜出钱包，他才坦承罪行。

《联合晚报》报道，被告阿杜拉曼甘（20岁）案发时是在警察部队当全职服役人员。他承认一项严重失信控状后，昨天被判接受12个月缓刑监视和50个小时社区服务，晚上10时至早上6时不得出门，母亲也须给5000元的担保金，确保他表现良好。

根据案情，一名男子于2019年11月18日在金文泰组屋底层与邻居聊天后，不慎把钱包落下。有一名好心公众发现钱包后，将自己的个人资料交给一名在附近的妇女，以便失主回来寻找钱包时可联系上他。

同天下午约1时27分，好心男拿着钱包去警局，由于他赶着回去上班，于是将钱包交给在警局外头站岗的被告。

被告事后打开钱包检查时，发现里头有190元现金。为了避免一同站岗的女同事发现诡计，他特意带着钱包跑进厕所，拿走里头的190元，接着将钱包藏在自己的背包内，再若无其事回去站岗。

一小时后，失主回到组屋底层寻找钱包，并通过妇女联系上好心男，进而得知钱包已被送到警局。

然而，当失主到警局查问时，却发现警局系统内没找到钱包的记录。警员于是展开调查，被告的上司后来询问被告有关钱包一事，但被告却两度否认拿走钱包。

上司随后询问与被告一起站岗的女同事，证实曾有人将钱包交给被告，但被告再度否认犯案，直到他的背包被搜出失主的钱包后，他见证据确凿才坦承罪行。

完整报道，请翻阅2021年4月13日的《联合晚报》。