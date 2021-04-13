本地有39人因冠病出现神经疾病

一项国际大规模研究显示，高达三分之一的冠病病患在确诊的六个月内，出现神经或精神疾病，数据相当惊人。这项研究的对象多为美国人，新加坡的情况有什么不一样？

zaobao.sg找了针对本地冠病病患进行研究的脑神经疾病调查报告，也访问了新加坡国立大学医院的心理医生，带你了解冠病病毒对本地病患的神经和精神影响。

冠病病情越严重 患神经疾病机会越大

学术期刊《柳叶刀·精神病学》在4月6日刊登一项报告，研究人员分析主要来自美国的23万6379名冠病病患的电子健康记录，尝试了解这些病患在感染冠病的六个月后，是否出现14种神经（neurological）或精神（psychiatric）问题，例如颅内出血、缺血性中风、失智症、焦虑症和精神障碍等。

研究发现，高达三分之一（33.62%）的病患出现了至少一种神经或精神问题，12.84%是人生中首次被诊断有这类问题。冠病病情越严重的病患，产生神经或精神问题的概率就更高，进入加护病房的冠病病患当中，近半（46.42%）在六个月后出现至少其中一种问题。

患上精神问题的概率比患上神经疾病高，有17.39%的患者得焦虑症，13.66%的患者出现情绪障碍。相比之下，有2.1%的患者有缺血性中风，另有2.85%诊断出现与神经、神经根、神经丛相关的障碍。

本地有39人因冠病引发神经疾病 五人丢命

国际的情况如此，那新加坡是否也一样？

国立脑神经医学院针对4万7572名在去年3月至7月感染冠病的病例进行调查，结果找出了90名出现神经问题的病例。详细检查后，院方断定其中39人的神经疾病与冠病有关，其余的有可能在感染冠病前就曾经有类似神经问题。

39人出现神经问题听起来不少，但其实只占4万多名病例的0.08%，远低于国际水平。国立脑神经医学院神经内科高级顾问医生乌玛帕迪（Umapathi Thirgnanam）告诉zaobao.sg，本地出现相对少的神经疾病患者，主要因为本地多数病例是年轻健康的男性，感染冠病时不是症状轻微就是完全无症状。

这39人主要出现六种神经疾病：缺血性脑中风（16起）或小中风（3起）、自主神经异常（4起）、脑静脉血栓（4起）、脑炎（4起）、脑出血（2起），以及周围神经系统疾病（7起）。一名病患可能出现超过一种神经疾病。

根据这项调查报告，这39人当中有5人最终丢命。虽然这些疾病听起来都相当严重，但并非所有都出现在重症患者身上。拿缺血性脑中风和小中风病例为例，19人当中就有12人（63.9%）感染冠病后没有出现任何症状，他们反而是因为出现中风迹象入院，检测后才发现感染了冠病。出现脑静脉血栓的4起病例，其中两起也无症状。

国立脑神经医学院神经内科顾问医生许诗敏解释，冠病病毒或许会导致血管发炎和内皮功能障碍，造成血管缩小。她说，最常见与冠病相关的脑神经问题，都与脑血管相关。

有些神经问题在患病的短短几天后就浮现，一些则过了几个星期后才出现。例如，脑静脉血栓患者多数在两天内就出现此问题，中风的病例则在中位数34天后才出现中风问题。

本地患者也出现精神问题 但相关调查和数据不多

除了脑神经疾病，本地患者也出现精神疾病，但目前暂无相关数据。

zaobao.sg访问了新加坡国立大学医院心理医疗科部门徐子健顾问医生，他透露国大医院医生就有碰到出现焦虑、情绪低落、睡眠障碍、食欲变化等问题的冠病病患。但他指出，本地这方面的病例应该不比国外来得高，因为本地医疗系统相对完善。

徐子健说：“不论什么国家，病毒对患者身体或脑部造成的影响应该相差不远，但因为在新加坡每一名病患相对而言能获得更多的医疗资源，更完善的治疗降低了病毒造成的影响。”

问及本地是否有相关的调查或数据，徐子健表示目前为止似乎没听说有类似与冠病和心理健康有关的调查。据了解，心理卫生学院也没有相关调查。

徐子健坦承，要在本地展开类似研究会比较困难，因为这须长时间追踪患者，多数病患的参加意愿也不高，特别是康复后只想尽快投入工作的客工。客工占本地冠病病例的九成。

此外，人们对心理健康等问题的了解和意识不高，所以不一定会寻求专业帮助。“一些患者可能变得抑郁，但不把它当一回事，认为这是正常反应或根本没意识到这是心理健康问题。除非因家人担心而去看心理医生，或是自己觉得情况已严重到必须寻求帮助，要不然医生也不会知道病患有心理问题。”

至于冠病为何会导致精神问题，这其中可分为直接因病毒引起的，也有环境因素造成的。徐子健说，冠病可能使病患出现认知障碍、记忆衰退、专注力无法集中等，这些都会显著影响患者的生活。随之而来的不安与恐惧，都可能引发焦虑症或抑郁症。

与此同时，患者若担心工作不保、缺乏社会支援、或因患病而被亲友疏远，这些环境因素也可能打击患者的心理健康，与病毒本身没有太大关联。