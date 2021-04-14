约20万名45至59岁已登记接种者 最迟5月中收到预约短信

约20万名已登记接种疫苗的45岁至59岁公众还在等待卫生部发出的预约短信，预计最迟将于5月中之前收到短信，并可预约6月初的接种时间。

卫生部危机策略及行动团总司长戴尼希（Dinesh Vasu Dash）昨天（4月13日）在《海峡时报》言论版回应读者来函时表示，预约接种短信将以先到先得的方式发出。

他说，3月底以前登记的人将在两周内收到预约接种的短信，4月初登记者将在4月底之前收到短信，近日登记的人则要等到5月。

有特别需要，如探病、探丧，或因无法远程工作学习而须出国的公民和永久居民可申请提前接种疫苗，卫生部将酌情考虑。

我国新增14起输入病例

根据卫生部昨晚的文告，我国昨天新增14起冠病确诊病例，全属境外输入。他们在抵新后就履行居家通知或接受隔离。

病例中包括两名从印度返新的永久居民，分别为55岁男子和51岁女子。两人有过接触，并曾接触过12日确诊的28岁女性永久居民。

另外，还有两名从尼泊尔和巴基斯坦入境的眷属证持有者，以及四名从印度入境的学生证持有者，其中两人与10日确诊的18岁短期证件持有者有过接触。

其余病例包括一名来自印度尼西亚的工作证件持有者、两名来自印度和印尼的工作准证持有者，以及三名分别从印度和尼日利亚入境的短期探访证持有者。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万零692起。目前仍有61人留院治疗，其中一人在加护病房，情况危急。

昨天共有17人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至6万零374人。

我国单方面开放边境以来 近2万人通过航空通行证入境

我国单方面开放边境以来，截至本月8日共有超过1万8200名访客通过航空通行证入境新加坡，其中约七成来自中国大陆。

根据新加坡航空局的数据，访客中有1万2800人来自中国大陆、2400人来自澳大利亚、1100人来自越南、800人来自文莱、800人来自台湾，以及300人来自新西兰。

目前，从澳大利亚、文莱、中国大陆、新西兰和台湾入境的短期旅客可通过航空通行证来新，若入境前的14天一直待在当地，抵新后无须履行居家通知。

他们只须在机场入境处接受拭子检测并到住所自我隔离，若检测结果呈阴，便能在我国自由活动。

越南之前也在我国单方面开放边境的名单上，但由于该国的确诊病例增加，我国已从2月12日晚11时59分起禁止到过越南的短期访客通过航空通行证入境。