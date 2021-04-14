离家不远且能激励彼此 新婚夫妻报名参加训练 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 战备军人巍兴隆（左二）和太太曾瑞媛（右二）一同参加位于裕廊湖花园的一场高强度间歇训练。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 今年尚未完成个人体能测试的巍兴隆中尉（战备）得知新制度后，决定和妻子曾瑞媛一同报名参加。巍兴隆（29岁）是一名采购分析师，因为新婚不到一个月，还忙着适应兼顾事业和家庭，但能和妻子一起运动，他认为抽出一点时间训练也无妨。往年的个人体能训练都合格的巍兴隆虽然不知道预备训练和补训如何进行，可他认为新制度最好的地方就是让他和妻子能共度时光，而且他们居住在武吉巴督，离训练地点之一的裕廊湖公园不远，很方便。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 战备军人 NS FIT IPPT 国防部 家庭志工聆听心声 转院时担架滑落撞地 男子病情恶化去世