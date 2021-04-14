离家不远且能激励彼此 新婚夫妻报名参加训练

今年尚未完成个人体能测试的巍兴隆中尉（战备）得知新制度后，决定和妻子曾瑞媛一同报名参加。巍兴隆（29岁）是一名采购分析师，因为新婚不到一个月，还忙着适应兼顾事业和家庭，但能和妻子一起运动，他认为抽出一点时间训练也无妨。

往年的个人体能训练都合格的巍兴隆虽然不知道预备训练和补训如何进行，可他认为新制度最好的地方就是让他和妻子能共度时光，而且他们居住在武吉巴督，离训练地点之一的裕廊湖公园不远，很方便。