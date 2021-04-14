早高峰时段仅为疫前约七成 公交乘客量未见上班族增加 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 尽管更多上班族获准回返工作场所，但早高峰时段的公共交通乘客量仅为疫情前的68％，全天乘客量也维持在与放宽措施前相同水平。受访的私召车司机、小贩中心摊主和商家也表示生意并无明显变化。雇主和员工则指出，灵活工作模式已成常态，难以回到阻断措施前的情形。陆路交通管理局受询时表示，4月5日至9日的早高峰时段，公交乘客量为疫情前的68％，全天的乘客量则恢复至疫情前的72％，与放宽人数前的水平相同。上一周的早高峰时段，在中央商业区下车的地铁乘客人数，也只恢复到疫情前的约40％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 地铁 小贩中心 陆路交通管理局 私召车司机 中央商业区 家庭志工聆听心声 转院时担架滑落撞地 男子病情恶化去世