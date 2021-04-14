早高峰时段仅为疫前约七成 公交乘客量未见上班族增加

尽管更多上班族获准回返工作场所，但早高峰时段的公共交通乘客量仅为疫情前的68％，全天乘客量也维持在与放宽措施前相同水平。受访的私召车司机、小贩中心摊主和商家也表示生意并无明显变化。雇主和员工则指出，灵活工作模式已成常态，难以回到阻断措施前的情形。

陆路交通管理局受询时表示，4月5日至9日的早高峰时段，公交乘客量为疫情前的68％，全天的乘客量则恢复至疫情前的72％，与放宽人数前的水平相同。上一周的早高峰时段，在中央商业区下车的地铁乘客人数，也只恢复到疫情前的约40％。