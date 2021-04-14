陈笃生医院用密室逃脱游戏培训职能治疗师

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来自 / 联合早报

文 /
陈劲禾

发布 / 2021年4月14日 5:00 AM

陈笃生医院的职能治疗师套上中世纪的服装，在密室逃脱游戏中思考临终病患适合哪个阶段的复健治疗。（海峡时报）
陈笃生医院的职能治疗师套上中世纪的服装，在密室逃脱游戏中思考临终病患适合哪个阶段的复健治疗。（海峡时报）

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100多名陈笃生医院职能治疗师乔装成中世纪勇士，闯入密室猜谜解码，通过游戏学习如何协助临终病患做复健。

这是陈笃生医院首次利用密室逃脱游戏作为培训形式，增添学习趣味，希望在游戏中解决问题的过程能帮助学员记得重要资讯，同时让医院今年的职能治疗师日别具色彩。

联合领导职能治疗师日筹备工作的高级职能治疗师庄毓娜（27岁）日前受访时说，不少同事都玩过密室逃脱，这个点子相当受欢迎，因此职能治疗部特地请供应商设计以临终护理为主题的游戏。

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