陈笃生医院用密室逃脱游戏培训职能治疗师 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 陈笃生医院的职能治疗师套上中世纪的服装，在密室逃脱游戏中思考临终病患适合哪个阶段的复健治疗。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 100多名陈笃生医院职能治疗师乔装成中世纪勇士，闯入密室猜谜解码，通过游戏学习如何协助临终病患做复健。这是陈笃生医院首次利用密室逃脱游戏作为培训形式，增添学习趣味，希望在游戏中解决问题的过程能帮助学员记得重要资讯，同时让医院今年的职能治疗师日别具色彩。联合领导职能治疗师日筹备工作的高级职能治疗师庄毓娜（27岁）日前受访时说，不少同事都玩过密室逃脱，这个点子相当受欢迎，因此职能治疗部特地请供应商设计以临终护理为主题的游戏。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 密室逃脱 游戏 培训 职能治疗 陈笃生医院 家庭志工聆听心声 转院时担架滑落撞地 男子病情恶化去世