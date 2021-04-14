哈莉玛总统鼓励雇主 为肌肉萎缩症患者提供就业机会

天生患上肌肉萎缩症，却凭坚强意志完成学业，并成为数据研究分析员。肌肉萎缩症患者林家骏强调，只要保持身体健康，他有信心像普通人一样，做好任何工作。

林家骏受访时透露，他在理工学院修读电脑课程后，升上大学攻读商学。本想从事市场营销相关工作，却因需要到处跑动而无奈放弃。

“我转而做数据分析，基本都对着电脑。除了编程、分析数据之外，我也能与同事们沟通交流，在工作方面基本上没因身体问题遇到什么障碍。”