哈莉玛总统鼓励雇主 为肌肉萎缩症患者提供就业机会 订户 来自 / 联合早报 文 / 王晓亚 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 哈莉玛总统日前参观肌肉萎缩症协会，了解患者的各种工作技能以及协会在总统挑战资助下的项目工作进展。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 天生患上肌肉萎缩症，却凭坚强意志完成学业，并成为数据研究分析员。肌肉萎缩症患者林家骏强调，只要保持身体健康，他有信心像普通人一样，做好任何工作。林家骏受访时透露，他在理工学院修读电脑课程后，升上大学攻读商学。本想从事市场营销相关工作，却因需要到处跑动而无奈放弃。“我转而做数据分析，基本都对着电脑。除了编程、分析数据之外，我也能与同事们沟通交流，在工作方面基本上没因身体问题遇到什么障碍。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 肌肉萎缩症 新加坡肌肉萎缩症协会 哈莉玛 家庭志工聆听心声 转院时担架滑落撞地 男子病情恶化去世