将环保植入校园生活 淡滨尼中学成首所正能源学校

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来自 / 联合早报

文 /
王晓亚

摄影 /
林国明

发布 / 2021年4月14日 5:00 AM

淡滨尼中学在学校各建筑顶层安装太阳能板供电，是本地第一所正能源学校。（林国明摄）
淡滨尼中学在学校各建筑顶层安装太阳能板供电，是本地第一所正能源学校。（林国明摄）

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直流电风扇、LED灯以及分类垃圾桶，作为试行教育部生态永续计划的四所学校之一，淡滨尼中学将环保植入校园生活的方方面面。

此外，他们还在学校各建筑上安装太阳能板供电，成为本地第一所正能源学校。

淡滨尼中学从2018年起，与建设局合作，在学校建筑顶层安装太阳能板。据学校手工与科技部主任刘亿龙（45岁）介绍，校内的室内体育场原本没有屋顶，但为了能安装更多太阳能板，学校在教育部的支持下，出资搭建了新屋顶。

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