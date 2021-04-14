将环保植入校园生活 淡滨尼中学成首所正能源学校 订户 来自 / 联合早报 文 / 王晓亚 摄影 / 林国明 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 淡滨尼中学在学校各建筑顶层安装太阳能板供电，是本地第一所正能源学校。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 直流电风扇、LED灯以及分类垃圾桶，作为试行教育部生态永续计划的四所学校之一，淡滨尼中学将环保植入校园生活的方方面面。此外，他们还在学校各建筑上安装太阳能板供电，成为本地第一所正能源学校。淡滨尼中学从2018年起，与建设局合作，在学校建筑顶层安装太阳能板。据学校手工与科技部主任刘亿龙（45岁）介绍，校内的室内体育场原本没有屋顶，但为了能安装更多太阳能板，学校在教育部的支持下，出资搭建了新屋顶。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 教育部 生态永续计划 太阳能 家庭志工聆听心声 转院时担架滑落撞地 男子病情恶化去世