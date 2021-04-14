去年底获知“提升”工作小组在招募家庭志工，白慧玲决定从事这份较长期的志愿工作，希望发挥更大的效应。她每个月上门拜访一名育有四名孩子的单亲母亲，了解她与孩子的近况，帮他们获取所需的资源或推荐能协助他们的机构。

不论是分派干粮或为年长者打扫住所，白慧玲一向都积极参与，几年前还开始赞助柬埔寨学生的教育费（见图）。她去年也加入提升（UPLIFT）家庭志工的行列，定期探访弱势家庭，为他们提供所需的协助。

白慧玲（30岁，图右四）经常会关注一些志愿福利机构的面簿页，只要有志愿活动，自己的时间配合得来，都会报名做义工，一般都是短期的服务。

去年底获知“提升”工作小组在招募家庭志工，她决定从事这份较长期的志愿工作，希望发挥更大的效应。

她负责协助的家庭是一名单亲母亲，养育的四名孩子从幼儿到青年都有，但这名母亲积极乐观的态度让白慧玲敬佩。

身为家庭志工，白慧玲要如朋友般关心他们的生活，聆听他们的问题。她说：“我未必能帮上很大的忙，但我能试着了解他们的需要，帮他们获取所需的资源或推荐能协助他们的机构。这些家庭往往不知道有哪些援助管道。说真的，如果没有接受家庭志工的培训，我也不清楚社会上所有的援助和资源，我能做的就是引导、鼓励他们。”

由于这名单亲妈妈也得照顾行动不便的母亲，白慧玲知道后协助她向社会服务中心申请经济援助，获知社区有适合孩童与青年的活动时也会向她介绍。

白慧玲通过电话与短信与这名母亲保持联系，每个月也会上门拜访，了解她与孩子的近况。 身为房地产经纪，白慧玲工作时间灵活，抽空与有需要的家庭做朋友，一点也不困难。她希望，有能力的人能加入家庭志工的阵容，支持有需要的家庭。有兴趣的公众可电邮：MOE_UPLIFT@moe.gov.sg询问。