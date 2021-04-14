串通男友骗母 逆女偷父兄近六万财物

家贼难防！不孝女串通男友及他的双胞胎哥哥自导自演一出家中进贼戏码，男友当“烟雾弹”拖住母亲，双胞胎哥哥负责搬运赃款，共搜刮总值近5万8000元的财物，结果法网恢恢，一切被电眼拍下。

这场缜密的偷窃计划，由陈惠璇（22岁）一手策划，并串通男友吴嘉凯（25岁）及他的孪生哥哥吴嘉诚（25岁）一同执行，从陈惠璇家中盗走5万7860元的财物，包括现金及名表等。陈惠璇及吴嘉凯分别面对两项偷窃罪名，而吴嘉诚面对一项罪名，控方以一项提控，三人昨午（4月13日）一同认罪。

案情揭露，陈惠璇计划趁家人外出时，盗走哥哥的保险箱。为了乔装成家里进贼，她决定对哥哥的扑满及父亲包里的3万4000元下手。

为了执行计划，她寻求吴嘉凯及吴嘉诚的帮助，并于去年7月10日租用两辆车，其中红色车辆用于装赃物。

陈惠璇分配工作，隔日晚上9时55分，她和吴嘉凯表示要带母亲去吃宵夜，并谎称忘了带手机，返回单位取。

由于父亲与哥哥不在家，吴嘉凯留在车内，“守住”陈惠璇母亲，吴嘉诚则上楼等待陈惠璇的指示。

陈惠璇返回家中，把保险箱装入包里，再搜刮家中所有扑满、钱罐及名牌包，也盗走父亲包里存有3万4000元的信封。

陈惠璇此时唤吴嘉诚把贼赃搬入红色车辆的后备箱，再若无其事跟吴嘉凯及母亲去吃宵夜，吴嘉诚则负责把车锁好。

隔日凌晨1时50分，哥哥发现财物被盗，报警处理，陈惠璇为掩人耳目，表示她也被偷了3000元。原以为计划天衣无缝，吴嘉诚也删除与两人的对话及乘搭德士的记录，但吴嘉诚及陈惠璇的行踪遭电眼拍下，包括吴嘉诚乘搭德士、搬运赃物的画面，原本否认参与的吴嘉诚最终承认罪行。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年4月14日的《新明日报》。