打女佣致一度失聪 富婆监七月要上诉

只因女佣没叫醒儿子，富婆怒扇女佣耳光造成她一度失聪，富婆今早（4月14日）被判坐牢七个月，并被令赔偿女佣约5333元。富婆不服所判，将提出上诉。

《联合晚报》日前报道，女雇主伽耶特丽（Gayathri Iyer，51岁）被控四项蓄意伤害30岁缅甸籍女佣的罪名。她不认罪，经由审讯后，法官判她其中两项罪名成立。

庭上揭露，伽耶特丽的丈夫案发时是某家跨国食品集团的高层，两人育有一对儿女，当时一家人住在丹戎禺某栋沿岸的高档公寓内。

受害女佣是在2017年6月28日开始为雇主一家工作。她在2017年12月12日离家出走，到警局报案，称女雇主长期虐待她。

女佣在报案时说，她只记得女雇主对她动手其中四次的细节，指雇主因各种理由甩她巴掌，还曾用炒菜锅砸她的后脑勺。

女雇主最后一次对女佣动手是在2017年12月7日。女雇主当时不满女佣没有叫醒儿子，因此狠狠甩了女佣左耳两巴掌，右耳也打了一巴掌。

庭上日前揭露，女佣因此左耳听力失常，直到2018年9月5日才被诊断恢复了听力。

主控官今早在庭上指出，被告虽然没有对女佣造成永久性的伤势，但是伤害依然不小，加上让女佣留下了不小阴影，请求法官判被告坐牢九个月。

此外，主控官也恳请法官判被告赔偿女佣约5333元，指这数目包括女佣的医药费。

完整报道，请翻阅2021年4月14日《联合晚报》。

