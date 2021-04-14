取械下班干案 回来继续上班 辅警变枪匪抢2万4千

“这是抢劫，不要叫喊，我口袋里有枪，把所有钱放进包里！”

38岁辅警值班前在公司取了枪械后，换下制服到一家贷款公司打抢，他递纸条给贷款公司职员，迅速抢走逾2万4000元后，返回公司换上制服继续值班，原以为神不知鬼不觉，但五个小时后被警察找上并当场逮捕。

警方今早发文告指出，指本周一（4月12日）下午3时55分接获通报，在裕廊商业大道发生一起抢劫案，一名男子被指持枪打劫一间贷款公司。

这名男子独自一人走进贷款公司，把一张字条传递给职员，上面写着“这是抢劫，不要叫喊，我口袋里有枪，把所有钱放进包里。”

职员不敢作声，乖乖把超过2万4000元现金放入男子的包里，男子得手后迅速逃之夭夭。

事发后，刑事侦查局和金文泰警察分局的警员到场调查，并通过闭路电视记录快速锁定嫌犯身份，发现这名男子原来是保安管理公司翔鹰（AETOS）的辅警。

根据调查，这名辅警当天到公司领了枪械后，就换下制服到附近的贷款公司抢劫。

他的干案过程相当迅速，抢到钱后就跑回公司换回制服，然后乘搭公司车子到工作地点去值班，以为一切都神不知鬼不觉。

然而法网恢恢疏而不漏，查案人员到场调查后，调阅警方电眼和店内的闭路电视记录，很快便锁定嫌犯身份，并在翔鹰公司的协助下，在五个小时内将他逮捕归案。

38岁的辅警玛哈狄（Mahadi Bin Muhamad Mukhtar）今日上午已被控上国家法院，案展本月21日过堂。根据军火法令，一旦罪成可面对终身监禁和不少于六鞭的鞭刑。

疑抢劫还债阿窿赃款转入多户头

辅警疑欠下大耳窿后抢劫还债，他把赃款存进一名女性友人的户头，也转账到多个户头去还债，八名男女因此被捕。

警方指嫌犯打抢后，把部分赃款存到一名34岁女性友人的户头，同时也把赃款转账到多个户头，以偿还他非法借贷的债务。一般相信，嫌犯打抢的其中一个目的，便是为了偿还欠大耳窿的债务。

警方事后取回1万7500元赃款，并另外逮捕了八名年龄介于16岁至48岁的男女归案，其中包括这名34岁女子，这八人都涉嫌接收赃款。

这名女子今天将在不诚实接收赃物（Dishonestly Receiving Stolen Property）的罪名下被提控。若罪成将面对最多五年监禁的刑罚或罚款，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2021年4月14日的《联合晚报》。