世卫今启动全球糖尿病契约 李总理以录像发表支持宣言 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 世界卫生组织启动全球糖尿病契约，李显龙总理通过录像发表宣言，支持这个举措。（新加坡通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 解决糖尿病问题是新加坡的首要任务，有三分之一新加坡人在有生之年预计会患上糖尿病，影响晚年生活素质，政府五年前正式向糖尿病宣战，通过全国的努力应对这个问题。世界卫生组织本地时间今天凌晨启动全球糖尿病契约，李显龙总理通过录像发表宣言支持这个举措时，也提到新加坡的侧重点。“新加坡坚决支持世卫的全球糖尿病契约，我国两年前就曾经主办对抗糖尿病部长级会议，在更小的规模上做了类似的工作。让我们继续共同努力，分享预防和控制这个疾病的经验，让人们享有快乐和健康。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 糖尿病 世界卫生组织 李显龙 全球糖尿病契约 协助释囚发展事业 数码