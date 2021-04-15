世卫今启动全球糖尿病契约 李总理以录像发表支持宣言

解决糖尿病问题是新加坡的首要任务，有三分之一新加坡人在有生之年预计会患上糖尿病，影响晚年生活素质，政府五年前正式向糖尿病宣战，通过全国的努力应对这个问题。

世界卫生组织本地时间今天凌晨启动全球糖尿病契约，李显龙总理通过录像发表宣言支持这个举措时，也提到新加坡的侧重点。

“新加坡坚决支持世卫的全球糖尿病契约，我国两年前就曾经主办对抗糖尿病部长级会议，在更小的规模上做了类似的工作。让我们继续共同努力，分享预防和控制这个疾病的经验，让人们享有快乐和健康。”