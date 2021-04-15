提升护士培训与产品研发 两医疗机构为慢性伤口护理加强合作

本地大多数慢性伤口病患为年长者，随着人口老龄化，有越来越多人可能面对慢性伤口的问题。

因慢性伤口住院的病患平均住院时间是其他病患的2.4倍，为了让这类病患获得更全面和便利的护理，陈笃生医院亚洲护理学中心和新加坡皮肤研究院签署谅解备忘录，加强在慢性伤口的产品研发、护士培训和护理模式上的合作。