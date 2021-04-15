提升护士培训与产品研发 两医疗机构为慢性伤口护理加强合作 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 陈笃生医院亚洲护理学中心和新加坡皮肤研究院签署谅解备忘录，加强对慢性伤口护理的合作，包括共同研发具压力传感器的压力绷带，以训练更多护士进行慢性伤口管理的工作。左起为新加坡皮肤研究院项目经理黄一珍博士、新科研材料与工程研究院科学家林素慧博士、陈笃生医院临床护士斯瓦卡米和赖佩婷。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 本地大多数慢性伤口病患为年长者，随着人口老龄化，有越来越多人可能面对慢性伤口的问题。因慢性伤口住院的病患平均住院时间是其他病患的2.4倍，为了让这类病患获得更全面和便利的护理，陈笃生医院亚洲护理学中心和新加坡皮肤研究院签署谅解备忘录，加强在慢性伤口的产品研发、护士培训和护理模式上的合作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 南洋理工大学 陈笃生医院 谅解备忘录 综合诊疗所 人口老龄化 国立健保集团 慢性伤口 协助释囚发展事业 数码