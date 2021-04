政府将在今年上半年内设立两个社区伙伴小组,分别探讨如何进一步改善中央商业区和建屋发展局市镇的环境与设施,为残障人士打造更便于出行的环境。

倡导残障人士独立生活的第三个加强残疾服务总蓝图工作小组,昨天公布了11项建议,包括提升无障碍通行与设施。

尽管建设局已推出建筑环境通行准则(Code on Accessibility in the Built Environment),但还是有残障人士认为一些地方的无障碍设施有待改善。