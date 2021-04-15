“瘦皮叔”夜闯小贩中心 钻洞攀墙盗尽六摊

“瘦皮叔”钻洞潜入熟食摊，再翻墙闯入另外五个摊位，偷走超过850元，遭警方逮捕。

这起偷窃案于本周一（12日）清晨发生在红山景小贩中心。有人发现摊位入贼后，于当天早上6时35分左右报警，警方在当天逮捕了一名66岁男嫌犯。

偷走逾850元

初步调查显示，涉案人涉嫌从5个摊位偷走超过850元，其中约640元已被警方起获。

《新明日报》记者昨午（4月14日）走访上述地点时，其中一名受影响的摊贩黄金叶（63岁）告知，与她在同一排的5个摊位，相信都被窃贼潜入，各有不同程度损失。

她说，自己的娘惹摊是第一摊，窃贼相信是看准摊位旁边一个约30公分高的缝隙，钻入后翻箱倒柜，搜刮里头现金后，再爬墙到旁边的摊位偷钱。

“他一个一个墙攀爬过去，偷完了我的，再偷另外5个摊位。”

据了解，摊贩各自点算发现，大多不见了100多元现金，损失最大的一个饮料摊不见了约400元。

黄金叶说，大家一般都图方便，把现金留在摊位，经过此事后，必定加倍小心。

根据警方文告，涉案嫌犯在入屋行窃的罪名下被控上法庭，一旦罪成，可被判坐牢长达7年以及罚款。擅闯罪的最高刑罚是3个月监禁，以及1500元罚款。

完整报道，请翻阅2021年4月15日的《新明日报》。