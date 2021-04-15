赛事上“一见钟情”表白被拒后 恐怖痴男盯梢女国手三年

年轻男子在赛事上对女国手“一见钟情”，半年来通过社交媒体发“情书”表白，结果遭到拒绝。男子恼羞成怒，竟到女国手的学校、训练场所及住家，不断骚扰她和家人。

杜文杰（译音，20岁）骚扰女国手一家近三年后，最终遭逮捕，昨天（4月14日）承认一项盯梢的罪名。

庭上揭露，他目前是一名学生，受害的21岁女国手是一名大学生。

根据案情，被告是在2016年的一场运动赛事上第一次见到了女国手，他隔年在另一场赛事上又注意到她，生出了爱慕之情，但从未和对方接触。

2018年，被告当时在某所初级学院上学时，到某个运动场“观察”其他女生时，又见到女国手，再度燃起爱慕之情。

被告在同年6月找到了女国手的Instagram账户，开始通过私讯发“情书”给她，但女国手到了同年10月才看到。这些私讯有些表达他的爱慕，有些却像是自言自语，更有些是在恐吓女国手，女国手见到后吓得立刻回复被告要求他停止骚扰，然后将被告屏蔽。

被告遭屏蔽后感到非常难过，不明白女国手怎么没好好回复他就突然将他屏蔽。

被告因此决定当面找女国手说话，在2018年12月应征了国家队训练场所的工作。他到训练场所上班后，就突然到女国手面前说“对不起”，还表明了身份，把女国手吓坏。

但是，被告并不放弃，依旧找机会和她说话，但女国手至始至终不愿意理会他。到了2019年初，被告通过训练场所的系统找到了女国手的地址，开始骚扰她和她的家人，直到2020年2月都不肯罢手。

主控官昨天开审前告诉法官，被告遭逮捕后依然继续骚扰女国手的家人，最后一次是在今年2月。

主控官指出，被告不需要保释，因此没有保释条件的束缚，请求法官对他下达禁制令，明确告知他不得再接触女国手和她的家人，法官批准所请。

完整报道，请翻阅2021年4月15日的《联合晚报》。