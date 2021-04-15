三处轮流开赌与警玩捉迷藏 芽笼非法赌档死灰复燃

芽笼非法赌档死灰复燃，这次赌档“化整为三”，在三处租下楼上店铺或在后巷角落轮流开赌。除了安排暗桩在楼下“看水”，还会用手机通知赌客当晚是哪一个赌档开档，以此躲避警方的扫荡。

近日有读者向《联合晚报》通报，指有人分别在芽笼11巷、17巷、31巷等地点开设非法赌档，其中有的赌档运作了至少一年，有的则刚运作三个月。

读者也爆料说，这些赌档为了躲避警方的扫荡都不定时开赌，开档后会发类似“31巷开始了，欢迎大家来发财”等类似信息给老顾客，私下通知他们前来赌博。

他也提供照片透露，赌档内只开一桌，但桌前有时会聚集超过30人，很多人也不戴口罩，还会在屋内抽烟。

记者昨天（4月14日）下午接获通报后，赶往其中一个正在营业的档口，只见楼下大门紧闭，陆续有几个人搭车抵达后上楼。

楼上的窗户被黑色的窗帘遮住，楼下则分散站着三四名男子看水，一旦有风吹草动便立刻通风报信。

附近理发店店员（26岁）透露，自己凌晨1点放工经过此处时，都会看到一名男子站在门口。

“只要一有人靠近，他便会死死盯着你，一看就是在盯梢的。有时凌晨两点多楼上还能看到人，窗帘缝隙偶尔会透出些许光亮。”

徐女士（54岁，咖啡店助手）说，近几个月来，周遭的赌档又陆续开始运营起来，“常常会见到街道巷口有一群人成群结伙，他们从一家赌档转移到下一档。”

居民李先生（66岁，退休人士）则说，自从25巷的赌档被警方捣破后，周遭有稍微安静一段时间，但近期又有不少赌档转战小巷内，继续隐秘地操作。

完整报道，请翻阅2021年4月15日《联合晚报》。

